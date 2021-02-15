Могилевские спасатели из снежного плена вызволяли пенсионера

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Мужчина позвонил на линию 112 с просьбой о помощи. Силы закончились, и дальше идти он уже не мог. Анатолий Павлович, житель Могилева, возвращался с дачи. Путь на автобусную остановку в деревне Дубинка-1 он решил сократить и пошел через поле. Но силы свои явно не рассчитал. Через некоторое время понял, что из-за большой высоты снега и усталости до остановки он так не доберется. Хорошо, что у пенсионера был с собой мобильный телефон. Спасатели нашли мужчину в поле, от деревни было 500 метров. На снегоходе пострадавшего и отвезли домой. Можно сказать, что Анатолий Павлович отделался легким волнением - в медицинской помощи он не нуждается.