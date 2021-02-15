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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Водные процедуры с приключениями для годовалой девочки из Могилева 14 февраля около 10 вечера к спасателям обратилась могилевчанка и сообщила, что у ее ребенка три пальца застряли в раковине в ванной комнате. Девочка решила...

14 февраля около 10 вечера к спасателям обратилась могилевчанка и сообщила, что у ее ребенка три пальца застряли в раковине в ванной комнате. Девочка решила проверить металлическую защитную решетку сливной горловины раковины. Это был провал испытаний. Пальцы застряли, мать пыталась достать ручку дочери, но безуспешно. Пришлось вызывать аварийно-спасательный отряд. В большой компании с помощью угловой шлифмашинки и прочих инструментов ребенка освободили из плена. Девочка не пострадала.