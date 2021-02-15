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Водные процедуры с приключениями для годовалой девочки из Могилева

15.02.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

 14 февраля около 10 вечера  к спасателям обратилась могилевчанка и сообщила, что у ее ребенка три пальца застряли в раковине в ванной комнате. Девочка решила проверить металлическую защитную решетку сливной горловины раковины. Это был провал испытаний. Пальцы застряли, мать пыталась достать ручку дочери, но безуспешно. Пришлось  вызывать аварийно-спасательный отряд. В большой компании с помощью угловой шлифмашинки и прочих  инструментов ребенка освободили из плена. Девочка не пострадала. 
 
 
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 14 февраля около 10 вечера  к спасателям обратилась могилевчанка и сообщила, что у ее ребенка три пальца застряли в раковине в ванной комнате. Девочка решила...
 
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