|
Водные процедуры с приключениями для годовалой девочки из Могилева
Источник материала: БT14 февраля около 10 вечера к спасателям обратилась могилевчанка и сообщила, что у ее ребенка три пальца застряли в раковине в ванной комнате. Девочка решила проверить металлическую защитную решетку сливной горловины раковины. Это был провал испытаний. Пальцы застряли, мать пыталась достать ручку дочери, но безуспешно. Пришлось вызывать аварийно-спасательный отряд. В большой компании с помощью угловой шлифмашинки и прочих инструментов ребенка освободили из плена. Девочка не пострадала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 февраля около 10 вечера к спасателям обратилась могилевчанка и сообщила, что у ее ребенка три пальца застряли в раковине в ванной комнате. Девочка решила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)