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С 16 февраля на АЗС Беларуси дорожает топливо

15.02.2021 22:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

С 16 февраля на АЗС Беларуси дорожает топливо
Иллюстративное фото
С 16 февраля белорусские АЗС снова перепишут ценники на топливо.

Новые цены таковы:

* АИ-92-К5-Евро – 1,73 руб.,
* АИ-95-К5-Евро – 1,83 руб.,
* АИ-98-К5-Евро – 2,05 руб.,
* ДТ – 1,83 руб.

С начала года это третье подорожание, последний раз цена менялась 28 января.

«С учетом проведенного концерном мониторинга ситуации на нефтяном рынке с 1 по 12 февраля 2021 года отмечается восходящий тренд изменения мировых цен на нефть», - прокомментировал поднятие цен «Белнефтехим».


Средняя котировка нефти марки Brent за указанный период составила около 60 долларов США за баррель и выросла по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. на 9 процентов.
 
 
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