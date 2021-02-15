С 16 февраля на АЗС Беларуси дорожает топливо

Источник материала: UDF



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«С учетом проведенного концерном мониторинга ситуации на нефтяном рынке с 1 по 12 февраля 2021 года отмечается восходящий тренд изменения мировых цен на нефть», - прокомментировал поднятие цен «Белнефтехим».

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Новые цены таковы:* АИ-92-К5-Евро – 1,73 руб.,* АИ-95-К5-Евро – 1,83 руб.,* АИ-98-К5-Евро – 2,05 руб.,* ДТ – 1,83 руб.С начала года это третье подорожание, последний раз цена менялась 28 января.Средняя котировка нефти марки Brent за указанный период составила около 60 долларов США за баррель и выросла по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. на 9 процентов.