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С 16 февраля на АЗС Беларуси дорожает топливо
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Новые цены таковы:
* АИ-92-К5-Евро – 1,73 руб.,
* АИ-95-К5-Евро – 1,83 руб.,
* АИ-98-К5-Евро – 2,05 руб.,
* ДТ – 1,83 руб.
С начала года это третье подорожание, последний раз цена менялась 28 января.
«С учетом проведенного концерном мониторинга ситуации на нефтяном рынке с 1 по 12 февраля 2021 года отмечается восходящий тренд изменения мировых цен на нефть», - прокомментировал поднятие цен «Белнефтехим».
Средняя котировка нефти марки Brent за указанный период составила около 60 долларов США за баррель и выросла по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. на 9 процентов.
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По традиции топливо прибавит 1 копейку за литр.
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