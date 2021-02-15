﻿ Пропавшего в Гатово мальчика, на поиски которого выдвинулись волонтеры, нашли в Чижовке (обновлено). 21.by
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Пропавшего в Гатово мальчика, на поиски которого выдвинулись волонтеры, нашли в Чижовке (обновлено)

16.02.2021 06:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Даниил Матвеев сегодня днем около 14:00 провел одноклассника до дома по улице Металлургической, 10, в агрогородке Гатово. После этого ушел, и больше его никто не видел. Где сейчас школьник, неизвестно. Между тем на улице 11 градусов мороза. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» объявили срочный сбор.

— Мы объявили сбор в 23:50  по улице Дунина-Марцинкевича на стоянке около магазина «Славянский». Выезжаем срочно, объявили операцию «Красный щит», так как пропал ребенок, — рассказала Onliner волонтер Кристина, которая сейчас координирует операцию. — Будем выезжать к месту жительства мальчика, а дальше по обстоятельствам.

Пропавшего в Гатово мальчика, на поиски которого выдвинулись волонтеры, нашли в Чижовке (обновлено)

 

Даниил одет в черные штаны и черные ботинки, у него серая куртка и сине-голубая шапка, с собой у него может быть синий портфель. Сам мальчик ростом 155 сантиметров, худощавый, с темными волосами и глазами.

Пропавшего в Гатово мальчика, на поиски которого выдвинулись волонтеры, нашли в Чижовке (обновлено)

Волонтеры ПСО «Ангел» просят всех, кто видел Даниила, сообщить по телефонам: +375 (33) 6666-033, +375 (33) 6666-856 или 7733 («Ангел») или по телефону 102.

Дополнено

После полуночи ПСО "Ангел" сообщил, что мальчика нашли в столичной Чижовке. Что случилось и почему он был там, пока неизвестно.

 
 
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Даниил Матвеев сегодня днем около 14:00 провел одноклассника до дома по улице Металлургической, 10, в агрогородке Гатово. После этого ушел, и больше его никто не видел....
 
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