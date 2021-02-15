Пропавшего в Гатово мальчика, на поиски которого выдвинулись волонтеры, нашли в Чижовке (обновлено)

Источник материала: Onliner

Даниил Матвеев сегодня днем около 14:00 провел одноклассника до дома по улице Металлургической, 10, в агрогородке Гатово. После этого ушел, и больше его никто не видел. Где сейчас школьник, неизвестно. Между тем на улице 11 градусов мороза. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» объявили срочный сбор.

— Мы объявили сбор в 23:50 по улице Дунина-Марцинкевича на стоянке около магазина «Славянский». Выезжаем срочно, объявили операцию «Красный щит», так как пропал ребенок, — рассказала Onliner волонтер Кристина, которая сейчас координирует операцию. — Будем выезжать к месту жительства мальчика, а дальше по обстоятельствам.





Даниил одет в черные штаны и черные ботинки, у него серая куртка и сине-голубая шапка, с собой у него может быть синий портфель. Сам мальчик ростом 155 сантиметров, худощавый, с темными волосами и глазами.





Волонтеры ПСО «Ангел» просят всех, кто видел Даниила, сообщить по телефонам: +375 (33) 6666-033, +375 (33) 6666-856 или 7733 («Ангел») или по телефону 102.

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После полуночи ПСО "Ангел" сообщил, что мальчика нашли в столичной Чижовке. Что случилось и почему он был там, пока неизвестно.