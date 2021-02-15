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Задержанных под Смолевичами артистов арестовывают на 15 суток

16.02.2021 06:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Началось расмотрение административных протоколов, которые были составлены на задержанных вечером 13 февраля участников концерта белорусских групп на базе отдыха «Огонек» под Смолевичами.

Задержанных под Смолевичами артистов арестовывают на 15 суток

15 суток ареста получили певица Lear (Валерия Суровицкая), басист группы РСП («Разбітае сэрца пацана») Андрей Осипчик и еще один участник группы, актер и режиссер «Свободного театра» Павел Городницкий, сообщает фонд культурной солидарности.

Протоколы на музыкантов Дениса Тарасенко и Александра Ковалева будут рассмотрены 16 февраля.

Всего было задержано 68 человек, из них 59 затем доставили в жодинский изолятор временного содержания до суда.

 
 
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Началось расмотрение административных протоколов, которые были составлены на задержанных вечером 13 февраля участников концерта белорусских групп на базе отдыха...
 
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