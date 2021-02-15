







По предварительной версии: водитель автомобиля "БМВ" двигался по внешнему кольцу МКАД, вблизи развязки МКАД - ул.Кижеватова. При перестроении ушел в неуправляемый занос. Произошло столкновение с попутно двигавшимся автомобилем "Мазда". Далее баварец угодил в автомобиль "Форд", а потом - в "Пежо" и "Мерседес Спринтер". От удара последний отбросило в грузовой "МАЗ".

На месте аварии проводится проверка сотрудниками отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска



