Самая титулованная герцогиня- любительница пластических операций. Посмотрите, как менялась её внешность

Источник материала: ОНТ

Каэтана Альба попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая титулованная герцогиня. 18-я герцогиня Альба родилась 28 марта 1926 года. Она выросла в яркую и эксцентричную женщину.







От своего первого супруга Каэтана родила шестерых детей. Он ушёл из жизни, когда женщине было 46 лет. Вторым супругом герцогини стал бывший священнослужитель, младше её на 9 лет. Их брак вызвал много сплетен и критики, но пара прожила счастливо 23 года. Каэтану очень волновала её внешность, поэтому она начала делать пластические операции, чтобы сохранить молодость.









Дама предпочитала открытые платья с глубоким декольте и яркий макияж. После смерти второго мужа, в возрасте 85-лет, Каэтана вышла замуж в третий раз. Её поступок вызвал настоящий скандал. Супруг Альфонсо Диеса был на 24 года её младше. Чтобы развеять домыслы про его корыстные цели, она поделила своё состояние (около миллиарда долларов) между своими детьми. И продолжила делать пластические операции, чтобы соответствовать молодому супругу.



Альфонсо Диеса и Каэтана Альба

Её лицо прекратилась в неподвижную маску, но она не смогла остановиться, продолжала себя "улучшать". Каэтана Альба скончалась в возрасте 88 лет в 2014 году.







Она успела написать свои мемуары, выпустила две книги «Я, Каэтана» и «Чему научила меня жизнь». Они были переведены на несколько языков.

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