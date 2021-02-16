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Снег в Антарктиде окрасился в зеленый и малиновый цвета

16.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Снег в Антарктиде окрасился в зеленый и малиновый цвета

В Антарктиде рядом с украинской станцией «Академик Вернадский» ученые заметили необычное явление – снег приобрел зеленый и малиновый оттенки, сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

Малиновый оттенок появляется из-за каротинового слоя, который содержится в клетках некоторых видов микроводорослей. Источник зеленого цвета – пигмент хлорофилл.

ФОТО: Facebook


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В Антарктиде рядом с украинской станцией «Академик Вернадский» ученые заметили необычное явление – снег приобрел зеленый и малиновый оттенки, сообщает...
 
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