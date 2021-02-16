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Снег в Антарктиде окрасился в зеленый и малиновый цвета
Источник материала: ОНТ
В Антарктиде рядом с украинской станцией «Академик Вернадский» ученые заметили необычное явление – снег приобрел зеленый и малиновый оттенки,
Малиновый оттенок появляется из-за каротинового слоя, который содержится в клетках некоторых видов микроводорослей. Источник зеленого цвета – пигмент хлорофилл.
ФОТО: Facebook
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В Антарктиде рядом с украинской станцией «Академик Вернадский» ученые заметили необычное явление – снег приобрел зеленый и малиновый оттенки, сообщает...
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