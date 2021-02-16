Район аэропорта в иракском Эрбиле подвергся ракетному обстрелу

Источник материала: ОНТ

Район аэропорта в Эрбиле вечером 15 февраля подвергся ракетному обстрелу, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что по местности было выпущено по меньшей мере три ракеты. По информации источников в силовых структурах, цель обстрела – база ВВС США, которая располагается недалеко от аэропорта.

В результате обстрела пострадали три человека.

ФОТО: Al Arabiya

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