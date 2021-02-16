Смешная реакция корги на обман хозяйки развеселила Сеть

Источник материала: ОНТ

В интернете набирает популярность ролик, героем которого стал недовольный корги, пишет портал «Ридус».

Хозяева собак запустили в TikTok новый челлендж. Его суть в том, что нужно притвориться, будто даешь своему питомцу лакомство. Затем следует посмотреть на реакцию животного.

Героем одного из таких видео стал корги. Пес быстро понял, что хозяйка обманывает его. Недовольная реакция питомца рассмешила Сеть.

ФОТО: iev.moygorod.ua

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