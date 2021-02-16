﻿ Смешная реакция корги на обман хозяйки развеселила Сеть. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Смешная реакция корги на обман хозяйки развеселила Сеть

16.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Смешная реакция корги на обман хозяйки развеселила Сеть

В интернете набирает популярность ролик, героем которого стал недовольный корги, пишет портал «Ридус». 

Хозяева собак запустили в TikTok новый челлендж. Его суть в том, что нужно притвориться, будто даешь своему питомцу лакомство. Затем следует посмотреть на реакцию животного. 

Героем одного из таких видео стал корги. Пес быстро понял, что хозяйка обманывает его. Недовольная реакция питомца рассмешила Сеть. 

ФОТО: iev.moygorod.ua

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернете набирает популярность ролик, героем которого стал недовольный корги, пишет портал «Ридус».  Хозяева собак запустили в TikTok новый челлендж. Его суть в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Дзень аднаўленьня незалежнасьці Літвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by