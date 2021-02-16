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На какие болезни может указывать перхоть? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Появление перхоти может сигнализировать о различных заболеваниях,
По словам медика, часто периодическое шелушение – это особенность организма. В таком случае не стоит переживать. Но иногда перхоть указывает на заболевания – от себорейного дерматита до псориаза.
Врач подчеркнула: при внезапном появлении перхоти стоит поменять используемые средства для ухода. Если данная мера не помогла решить проблему, это может указывать на более серьезные нарушения в работе организма.
ФОТО: spletnik.ru
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Появление перхоти может сигнализировать о различных заболеваниях, рассказала телеканалу «Звезда» врач-трихолог Ирина Котова. По словам медика, часто...
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