На какие болезни может указывать перхоть? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Появление перхоти может сигнализировать о различных заболеваниях, рассказала телеканалу «Звезда» врач-трихолог Ирина Котова.

По словам медика, часто периодическое шелушение – это особенность организма. В таком случае не стоит переживать. Но иногда перхоть указывает на заболевания – от себорейного дерматита до псориаза.

Врач подчеркнула: при внезапном появлении перхоти стоит поменять используемые средства для ухода. Если данная мера не помогла решить проблему, это может указывать на более серьезные нарушения в работе организма.

ФОТО: spletnik.ru

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