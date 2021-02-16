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Влюбчивый гений: 4 жены Андрея Макаревича

16.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Влюбчивый гений: 4 жены Андрея Макаревича

Андрей Макаревич известен не только как автор и исполнитель песен, но и как покоритель женских сердец. 

Андрей создал группу под названием «Машина времени» ещё в школе из своих одноклассников. Тогда о популярности речи не шло, ребята играли на дискотеках, а после окончания школы разошлись. В архитектурном институте история повторилась – группа, созданная Макаревичем, играла для узкого круга. Когда цензура в стране стала менее строгой, ребята смогли выйти из подполья и очень скоро завоевали множество поклонников. 

Ещё до своего первого брака Макаревич успел стать отцом, у него родилась дочь в 1975 году. Но женился музыкант не на её матери, в 1976 году он зарегистрировал отношения с Еленой Фесуненко. Отец девушки был журналистом и помогал группе раскрутиться. Брак продлился недолго, через три года пара разошлась. Детей у них не было.


Второй женой Макаревича стала Алла Голубкина. На момент их знакомства девушка была замужем за его другом, но это не остановило любовь. В итоге Алла развелась, зарегистрировала отношения с Макаревичем и родила ему сына. Почти сразу после рождения ребенка они развелись.


Третий раз в ЗАГС музыкант отправился, когда ему было уже 50 лет. Его избранницей стала Наталья Голубь, которая работала гримёром в группе Гарика Сукачева. До этого он был замечен в связях с некоторыми знаменитостями: Ксенией Стриж, Аленой Свиридовой и другими, даже завёл дочь с Анной Рождественской. Брак с Натальей стал самым длительным, он просуществовал около 7 лет. 


Четвертая супруга Андрея Макаревича младше его на 30 лет. Брак зарегистрирован в декабре 2019 года. Эйнат Кляйн – журналистка, фотограф и блогер. Пара выглядит счастливой.



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Теги: знакомства
 
 
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Андрей Макаревич известен не только как автор и исполнитель песен, но и как покоритель женских сердец.  Андрей создал группу под названием «Машина времени» ещё в...
 
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