﻿ Массовое ДТП на МКАД: три человека пострадали. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Массовое ДТП на МКАД: три человека пострадали

16.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Массовое ДТП на МКАД: три человека пострадали

В Минске на МКАД произошло массовое ДТП, в результате пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, «БМВ» двигался по внешнему кольцу МКАД. Возле развязки с улицей Кижеватова автомобиль начал перестраиваться, неправильно выбрав скорость. В результате машина ушла в неуправляемый занос и врезалась в «Мазду», которая ехала в попутном направлении. После этого автомобиль въехал в «Форд», «Пежо» и «Мерседес Спринтер». Последний от удара отбросило в грузовой МАЗ.

Транспортные средства получили механические повреждения. Водитель и пассажир «БМВ» и водитель «Форда» госпитализированы с травмами. По факту ДТП проводится проверка.

ФОТО: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на МКАД произошло массовое ДТП, в результате пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома. По предварительным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Дзень аднаўленьня незалежнасьці Літвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by