Массовое ДТП на МКАД: три человека пострадали

Источник материала: ОНТ

В Минске на МКАД произошло массовое ДТП, в результате пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, «БМВ» двигался по внешнему кольцу МКАД. Возле развязки с улицей Кижеватова автомобиль начал перестраиваться, неправильно выбрав скорость. В результате машина ушла в неуправляемый занос и врезалась в «Мазду», которая ехала в попутном направлении. После этого автомобиль въехал в «Форд», «Пежо» и «Мерседес Спринтер». Последний от удара отбросило в грузовой МАЗ.

Транспортные средства получили механические повреждения. Водитель и пассажир «БМВ» и водитель «Форда» госпитализированы с травмами. По факту ДТП проводится проверка.

ФОТО: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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