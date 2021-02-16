Какие милые! 15 фото котов и детей, которые не оставят вас равнодушными

Источник материала: ОНТ

Дети бывают очень милыми или очень непослушными, как и коты. Если они собираются вместе, то двойная доза умиления вам точно обеспечена. Только взгляните на эти снимки!



Пойдём гулять!



На зарядку становись!



Какая красивая рыбка!



Сейчас всё посчитаем!



А меня научишь играть?



Как вкусно....



Сейчас найдём, что перекусить



Займёмся уборкой!



Помощники по хозяйству



Приучаемся к технике с детства



Вечерние развлечения



Готовимся к купанию



Как весело вместе!



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Нежность...

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