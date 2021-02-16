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Какие милые! 15 фото котов и детей, которые не оставят вас равнодушными

16.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какие милые! 15 фото котов и детей, которые не оставят вас равнодушными

Дети бывают очень милыми или очень непослушными, как и коты. Если они собираются вместе, то двойная доза умиления вам точно обеспечена. Только взгляните на эти снимки!


Пойдём гулять!


На зарядку становись!


Какая красивая рыбка!


Сейчас всё посчитаем!


А меня научишь играть?


Как вкусно....


Сейчас найдём, что перекусить


Займёмся уборкой!


Помощники по хозяйству


Приучаемся к технике с детства


Вечерние развлечения


Готовимся к купанию


Как весело вместе!


Похожи?


Нежность...

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Дети бывают очень милыми или очень непослушными, как и коты. Если они собираются вместе, то двойная доза умиления вам точно обеспечена. Только взгляните на эти...
 
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