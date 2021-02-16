Музей Янки Купалы присоединился к онлайн-флешмобу в честь 115-летия татарского поэта-героя Мусы Джалиля

Источник материала: ОНТ

#ДружноЧитаемДжалиля. Ко всемирному онлайн-флешмобу в честь 115-летия выдающегося татарского поэта сегодня присоединился минский дом Янки Купалы. В Великую Отечественную войну «пристанью» для песняра стало село Печищи рядом с Казанью. Теперь в квартире, где он жил, – музей. В этот знаковый год пройдут Дни культуры Беларуси в Татарстане.





«Коль сам умру, так песня не умрёт...» Слово – «оружие» поэта, Героя Советского Союза. Стихи Джалиля «звенят» сегодня на 60 языках. Своё главное произведение – «Моабитскую театрадь» – классик написал в гитлеровских застенках в ожидании казни.

Назира Фаттахова, заведующая музеем-квартирой Мусы Джалиля (Татарстан): «"Сколько дано вам огня и свободы, столько дано вам прожить на земле!" – так писал поэт. И нам очень приятно, что наши коллеги из Беларуси поддержали нас».

«Чистое» искусство связало татар и белорусов задолго до сего дня. Кстати, у них, как и у нас, этот год – народного единства. Джалиль и Купала в жизни не встречались. Рядом были: 80 лет назад, осенью 41-го. «Село Печищи под Казанью» – адрес песняра в эвакуации.

С чего начиналось знакомство? Со стихов Купалы, которые впервые были изданы на татарском языке в 1932 году. За десять лет до выхода этой листовки. «За гвалты, за здзекі, за слёзы сірот вялікаю помстай адкажа народ!» – автор строк не указан. А он песняр!

В «сороковые, роковые» с правого берега Волги в родную сторону доносилось от Купалы «Беларусскім партызанам», «Зноў будзем шчасце мець і волю». «Дзесяць асінавых колляў» – на пачке папирос не дописал автор балладу. Слова имеют силу.

Елена Лешкович, директор Литературного музея Янки Купалы: «У гэтым годзе, у рамках Дней культуры Беларусі ў Татарстане, наш музей будзе прадстаўляць выстаўку “Ты далёка, ты блізка, ты побач”. Гэта выстаўка расказвае аб сяброўскіх і творчых стасунках Янкі Купалы з расійскімі пісьменнікамі. Вельмі ўдзячны народу Татарстана за тое, што яны зберагаюць памяць. Фактычна, апошні дом Янкі Купалы».

По итогам интернет-голосования к столетию возрождения татарской государственности музей Купалы в селе Печищи стал одним из ста брендов республики. Сегодня дружно читаем Джалиля. Он больше чем поэт. Песняр – говорим мы, белорусы.

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