|
Музей Янки Купалы присоединился к онлайн-флешмобу в честь 115-летия татарского поэта-героя Мусы Джалиля
Источник материала: ОНТ
#ДружноЧитаемДжалиля. Ко всемирному онлайн-флешмобу в честь 115-летия выдающегося татарского поэта сегодня присоединился минский дом Янки Купалы. В Великую Отечественную войну «пристанью» для песняра стало село Печищи рядом с Казанью. Теперь в квартире, где он жил, – музей. В этот знаковый год пройдут Дни культуры Беларуси в Татарстане.
«Коль сам умру, так песня не умрёт...» Слово – «оружие» поэта, Героя Советского Союза. Стихи Джалиля «звенят» сегодня на 60 языках. Своё главное произведение – «Моабитскую театрадь» – классик написал в гитлеровских застенках в ожидании казни.
«Чистое» искусство связало татар и белорусов задолго до сего дня. Кстати, у них, как и у нас, этот год – народного единства. Джалиль и Купала в жизни не встречались. Рядом были: 80 лет назад, осенью 41-го. «Село Печищи под Казанью» – адрес песняра в эвакуации.
С чего начиналось знакомство? Со стихов Купалы, которые впервые были изданы на татарском языке в 1932 году. За десять лет до выхода этой листовки. «За гвалты, за здзекі, за слёзы сірот вялікаю помстай адкажа народ!» – автор строк не указан. А он песняр!
В «сороковые, роковые» с правого берега Волги в родную сторону доносилось от Купалы «Беларусскім партызанам», «Зноў будзем шчасце мець і волю». «Дзесяць асінавых колляў» – на пачке папирос не дописал автор балладу. Слова имеют силу.
По итогам интернет-голосования к столетию возрождения татарской государственности музей Купалы в селе Печищи стал одним из ста брендов республики. Сегодня дружно читаем Джалиля. Он больше чем поэт. Песняр – говорим мы, белорусы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музей Янки Купалы присоединился к онлайн-флешмобу в честь 115-летия татарского поэта-героя Мусы Джалиля
#ДружноЧитаемДжалиля. Ко всемирному онлайн-флешмобу в честь 115-летия выдающегося татарского поэта сегодня присоединился минский дом Янки Купалы. В Великую...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)