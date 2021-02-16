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Станции «Аэродромная» и «Неморшанский сад» соединил первый тоннель. Когда станции будут готовы к открытию?
Источник материала: ОНТ
Под землей и под водой! Белорусские метростроевцы прошли один из самых сложных маршрутов на третьей линии. Станции «Аэродромная» и «Неморшанский сад» соединил первый тоннель. Куда уже скоро довезет минское метро?
Уже год метростроевцы работают на втором участке третьей линии. Говорят, трудностей было немало. Ждали, пока снесут здания и перенесут коммуникации. Искали нестандартные инженерные решения, как повернуть вспять реку Лошицу. Со всеми задачами коллектив и техника справились.
Комплекс «Алеся» проложил очередной участок минского метро. Чтобы преодолеть 1800 метров, понадобился почти год.
Этот тоннель – самый длинный из тех, что бурила «Алеся». Вскоре на её корпусе появится пятая звезда. Их комплекс получает, пройдя новый подземный коридор.
Весной комплекс начнёт пробивать второй тоннель. Маршрут уже знаком, а потому справиться обещают за несколько месяцев. К этому времени достроят и саму станцию «Неморшанский сад».
Именно «Аэродромная» соединит новый и действующий участки третьей ветки. Сейчас это четыре станции от «Юбилейной площади» до «Ковальской Слободы», а будет семь – до станции «Слуцкий гостинец». Её проект самый сложный и дорогостоящий, что сказывается на темпах строительства. Однако серьёзного отставания от плана нет. Новые станции второго участка третьей ветки собираются открыть в 2023 году.
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Станции «Аэродромная» и «Неморшанский сад» соединил первый тоннель. Когда станции будут готовы к открытию?
Под землей и под водой! Белорусские метростроевцы прошли один из самых сложных маршрутов на третьей линии. Станции «Аэродромная» и «Неморшанский сад» соединил...
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