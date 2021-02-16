Станции «Аэродромная» и «Неморшанский сад» соединил первый тоннель. Когда станции будут готовы к открытию?

Источник материала: ОНТ

Под землей и под водой! Белорусские метростроевцы прошли один из самых сложных маршрутов на третьей линии. Станции «Аэродромная» и «Неморшанский сад» соединил первый тоннель. Куда уже скоро довезет минское метро?





Уже год метростроевцы работают на втором участке третьей линии. Говорят, трудностей было немало. Ждали, пока снесут здания и перенесут коммуникации. Искали нестандартные инженерные решения, как повернуть вспять реку Лошицу. Со всеми задачами коллектив и техника справились.

Комплекс «Алеся» проложил очередной участок минского метро. Чтобы преодолеть 1800 метров, понадобился почти год.

Этот тоннель – самый длинный из тех, что бурила «Алеся». Вскоре на её корпусе появится пятая звезда. Их комплекс получает, пройдя новый подземный коридор.

Олег Бойчук, заместитель генерального директора предприятия «Минскметрострой»: «Поломок не было, был ряд остановок, но по причинам, не зависящим от нас. Далее "Алеся" будет демонтирована, разобрана на определённые части и перебазирована опять на станцию "Аэродромная"».

Весной комплекс начнёт пробивать второй тоннель. Маршрут уже знаком, а потому справиться обещают за несколько месяцев. К этому времени достроят и саму станцию «Неморшанский сад».

Леонид Стухальский, генеральный директор предприятия «Минскметрострой»: «Примерно 40 процентов готовность. Где-то к 1 октября планируем её завершить. "Аэродромная" 1 мая будет 100 процентов в бетоне, сейчас процентов 80 – она готова по бетону, с мая месяца приступим к отделочным работам».

Именно «Аэродромная» соединит новый и действующий участки третьей ветки. Сейчас это четыре станции от «Юбилейной площади» до «Ковальской Слободы», а будет семь – до станции «Слуцкий гостинец». Её проект самый сложный и дорогостоящий, что сказывается на темпах строительства. Однако серьёзного отставания от плана нет. Новые станции второго участка третьей ветки собираются открыть в 2023 году.

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