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Как спасти пересоленное блюдо? Простые советы

16.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как спасти пересоленное блюдо? Простые советы

Если во время приготовления блюда вы его пересолили, не стоит отчаиваться. Существует несколько способов исправить положение, пишет «Утро.ру».

Промыть под водой

Пересоленные овощи или макароны можно промыть под проточной водой.

Добавить что-нибудь жирное 

В суп, гуляш или соус можно добавить немного жирных сливок либо сметаны. Это поможет исправить вкус. 

Разбавить блюдо овощами или крупами

В пересоленный фарш можно добавить тертый сырой картофель, лук или рис. Блюда из рыбы и мяса следует потушить с сырыми овощами – часть соли впитает гарнир.

Добавить что-нибудь кислое

Чтобы спасти пересоленное мясо или рыбу, необходимо добавить лимонный сок или уксус. Главное, не переборщить с их количеством. 

ФОТО: nashgazon.com

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Если во время приготовления блюда вы его пересолили, не стоит отчаиваться. Существует несколько способов исправить положение, пишет «Утро.ру». Промыть под водой...
 
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