Крупнейшие ТЭЦ Украины потребовали запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси

Источник материала: ОНТ

Крупнейшие теплоэлектроцентрали Украины потребовали от правительства увеличить тарифы и запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Об этом говорится в открытом письме Украинской энергетической ассоциации премьер-министру.





С начала года соседи возобновили покупку электроэнергии у нас. С просьбой об экстренных поставках Киев обратился к Минску из-за аварий одновременно на двух украинских ТЭЦ. Пару недель назад тысячи домов в нескольких регионах остались без света – обесточенными оказались 189 населенных пунктов. В больницах умерли несколько человек, которые находились на ИВЛ. Минск оперативно оказал помощь, поставив в Украину необходимые киловатт-часы. Но национальные производители соседней страны остались недовольны импортом – это привело к их убыткам и обвалу цены за электроэнергию. Среди их требований к правительству – отмена ценовых ограничений на рынке. Игнорирование этих просьб, уверяют авторы письма, может привести к срыву этого отопительного сезона и поставит под угрозу подготовку к следующему. Ну, а страдать, очевидно, будут люди, обычные потребители.

Поставки электроэнергии из Беларуси и России в Украину начались на фоне глобального и небывалого кризиса в энергетике страны. Он вызван катастрофической нехваткой угля на ТЭЦ, постоянными авариями на энергоблоках атомных станций, а также ростом потребления электроэнергии из-за похолодания. К тому же с начала года в Украине цены стремительно ринулись вверх. Непосильно для населения выросла стоимость коммуналки. В итоге по стране прокатилась волна тарифных бунтов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram