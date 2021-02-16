ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродненском университете имени Янки Купалы обсудили итоги ВНС

16.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Гродненском университете имени Янки Купалы обсудили итоги ВНС

Неделя началась с обсуждения итогов Всебелорусского народного собрания. Все участники вернулись домой, в семьях и коллективах делятся впечатлениями. Делегация из Гродненского университета имени Янки Купалы была одной из самых представительных на форуме. Её возвращения молодежь ждала, трансляцию смотрели, искали в кадре знакомые лица. А сегодня уже на диалоговой площадке смогли обсудить, как воплотить в жизнь идеи, прозвучавшие во Дворце Республики. 


Будущий юрист Божена Еремич с удовольствием делится со студентами фотографиями с форума. Она теперь – звезда университета, делегат Всебелорусского народного собрания, а еще та самая девушка в белом, которая сидела в президиуме за спиной у Главы государства. На форуме представляла студенческую молодежь, продвигала идею наставничества на первом рабочем месте. Поездка в Минск была волнительной и эмоционально насыщенной.

Божена Еремич, магистрант Гродненского государственного университета им. Янки Купалы: «Я все слушала внимательно, мы общались временами, но сейчас только приходит осознание. Такое масштабное мероприятие, и мне удалось в нем поучаствовать – это безумно много эмоций, и я очень счастлива, если честно».

От глобального к локальному: молодежь за инновации в вузе! Искусственный интеллект, робототехника, коммерциализация разработок. Но в разумных пределах, виртуальная реальность не должна подменять жизнь настоящую. К этой теме не раз обращались и делегаты в ходе собрания, и Глава государства.

На встрече в Купаловском университете собрались и те, кто был во Дворце Республики, и те, кто смотрел собрание по телевизору. Разговор, как и в столице, – откровенный и теплый. Говорят о молодежи в обществе: чем государство может помочь и что это поколение может дать родной стране.

Официально в вузе эту встречу назвали внеочередной диалоговой площадкой. Их будут проводить не реже раза в месяц – понравился формат. И опыт есть. И об этом на Всебелорусском собрании говорил «свой» делегат – первый проректор Олег Романов. 

Купаловский всю осень был одной из баз для диалоговых площадок Гродненской области. Около 70 идей из всех прозвучавших попали в оргкомитет Всебелорусского народного. И треть от цифры – предложения молодежи. Закрепление на первом рабочем месте, зарплата и жилье. Забота о будущем поколения – в приоритетах пятилетки, среди которых и счастливая семья, и государство-партнер. 

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета им. Янки Купалы: «Мы будем говорить о том, как наш университет будет вписываться в эту программу, как мы в рамках своего университета будем осуществлять все эти направления. И, конечно, очень отрадно было, что мы в декабре приняли свою стратегию Гродненского государственного университета на ближайшие пять лет. Стратегия, которая называется "Стратегия опережающего развития". И очень было приятно осознавать, что мы движемся как университет в правильном направлении». 

Здесь, в Купаловском университете, молодёжь хочет быть услышанной и ее готовы слушать. И теперь, когда этот тезис прозвучал с трибуны Всебелорусского народного собрания, идей по развитию науки, образования и жизни всей страны от вдохновлённых студентов станет ещё больше. А итоги шестого республиканского форума здесь будут обсуждаться на протяжении еще долгого времени.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неделя началась с обсуждения итогов Всебелорусского народного собрания. Все участники вернулись домой, в семьях и коллективах делятся впечатлениями. Делегация из...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродненском университете имени Янки Купалы обсудили итоги ВНС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by