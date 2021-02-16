В Гродненском университете имени Янки Купалы обсудили итоги ВНС

Источник материала: ОНТ

Неделя началась с обсуждения итогов Всебелорусского народного собрания. Все участники вернулись домой, в семьях и коллективах делятся впечатлениями. Делегация из Гродненского университета имени Янки Купалы была одной из самых представительных на форуме. Её возвращения молодежь ждала, трансляцию смотрели, искали в кадре знакомые лица. А сегодня уже на диалоговой площадке смогли обсудить, как воплотить в жизнь идеи, прозвучавшие во Дворце Республики.





Будущий юрист Божена Еремич с удовольствием делится со студентами фотографиями с форума. Она теперь – звезда университета, делегат Всебелорусского народного собрания, а еще та самая девушка в белом, которая сидела в президиуме за спиной у Главы государства. На форуме представляла студенческую молодежь, продвигала идею наставничества на первом рабочем месте. Поездка в Минск была волнительной и эмоционально насыщенной.

Божена Еремич, магистрант Гродненского государственного университета им. Янки Купалы: «Я все слушала внимательно, мы общались временами, но сейчас только приходит осознание. Такое масштабное мероприятие, и мне удалось в нем поучаствовать – это безумно много эмоций, и я очень счастлива, если честно».

От глобального к локальному: молодежь за инновации в вузе! Искусственный интеллект, робототехника, коммерциализация разработок. Но в разумных пределах, виртуальная реальность не должна подменять жизнь настоящую. К этой теме не раз обращались и делегаты в ходе собрания, и Глава государства.

На встрече в Купаловском университете собрались и те, кто был во Дворце Республики, и те, кто смотрел собрание по телевизору. Разговор, как и в столице, – откровенный и теплый. Говорят о молодежи в обществе: чем государство может помочь и что это поколение может дать родной стране.

Официально в вузе эту встречу назвали внеочередной диалоговой площадкой. Их будут проводить не реже раза в месяц – понравился формат. И опыт есть. И об этом на Всебелорусском собрании говорил «свой» делегат – первый проректор Олег Романов.

Купаловский всю осень был одной из баз для диалоговых площадок Гродненской области. Около 70 идей из всех прозвучавших попали в оргкомитет Всебелорусского народного. И треть от цифры – предложения молодежи. Закрепление на первом рабочем месте, зарплата и жилье. Забота о будущем поколения – в приоритетах пятилетки, среди которых и счастливая семья, и государство-партнер.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета им. Янки Купалы: «Мы будем говорить о том, как наш университет будет вписываться в эту программу, как мы в рамках своего университета будем осуществлять все эти направления. И, конечно, очень отрадно было, что мы в декабре приняли свою стратегию Гродненского государственного университета на ближайшие пять лет. Стратегия, которая называется "Стратегия опережающего развития". И очень было приятно осознавать, что мы движемся как университет в правильном направлении».

Здесь, в Купаловском университете, молодёжь хочет быть услышанной и ее готовы слушать. И теперь, когда этот тезис прозвучал с трибуны Всебелорусского народного собрания, идей по развитию науки, образования и жизни всей страны от вдохновлённых студентов станет ещё больше. А итоги шестого республиканского форума здесь будут обсуждаться на протяжении еще долгого времени.

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