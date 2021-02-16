В Партизанском районе Минска временно закрывается один из детских садов

Источник материала: ОНТ

Временно закрывается один из детских садов в Партизанском районе столицы. Воспитанников распределят по другим детсадам шаговой доступности, сообщается в Telegram-канале Мингорисполкома «Минск. Официально».

Учреждение закрывается в связи с отключением подачи электричества для устранения неполадок в помещении электрощитовой.

Пока учреждение будет закрыто, малышей примут в детских садах № 260, №442, №95.

ФОТО: mipreschool.info

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