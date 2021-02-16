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В Партизанском районе Минска временно закрывается один из детских садов
Источник материала: ОНТ
Временно закрывается один из детских садов в Партизанском районе столицы. Воспитанников распределят по другим детсадам шаговой доступности,
Учреждение закрывается в связи с отключением подачи электричества для устранения неполадок в помещении электрощитовой.
Пока учреждение будет закрыто, малышей примут в детских садах № 260, №442, №95.
ФОТО: mipreschool.info
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Временно закрывается один из детских садов в Партизанском районе столицы. Воспитанников распределят по другим детсадам шаговой...
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