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В Партизанском районе Минска временно закрывается один из детских садов

16.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Партизанском районе Минска временно закрывается один из детских садов

Временно закрывается один из детских садов в Партизанском районе столицы. Воспитанников распределят по другим детсадам шаговой доступности, сообщается в Telegram-канале Мингорисполкома «Минск. Официально».

Учреждение закрывается в связи с отключением подачи электричества для устранения неполадок в помещении электрощитовой. 

Пока учреждение будет закрыто, малышей примут в детских садах № 260, №442, №95.  

ФОТО: mipreschool.info

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Теги: Минск
 
 
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Временно закрывается один из детских садов в Партизанском районе столицы. Воспитанников распределят по другим детсадам шаговой...
 
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