Белорусы получили январские жировки и удивляются выставленным счетам. Рассказываем, почему такие суммы

Источник материала: Tut.by

Белорусы начали получать счета за потребленные в январе жилищно-коммунальные услуги. И хотя бумажные жировки пришли еще далеко не всем, но в ЕРИП уже выставлены суммы к оплате, и к ним у жильцов возникают вопросы. Основной — почему суммы оказались на порядок больше, чем в декабре. У некоторых разница превышает 30%. Рассказываем, почему счета за январь оказались больше, чем в декабре.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Есть две основные причины, почему «потяжелели» жировки. Первая — холодная зима, из-за чего у коммунальников на отопление жилья уходит больше гигакалорий тепла. К примеру, в минской «малосемейке» в 21 квадратный метр в январе на отопление израсходовали 0,6138 Гкал, за которые нужно заплатить 12,66 рубля. В декабре прошлого года — 0,5169 Гкал и 10,66 рубля. Разница — ровно 2 рубля. При этом тариф был одинаковый что в январе, что в декабре — 20,6216 рубля за Гкал (он действует как на отопление, так и подогрев воды).

Для сравнения: в январе 2020 года, когда была теплая зима, на обогрев этой же квартиры потребовалось 0,4846 Гкал, что обошлось в 8,96 рубля (тогда тариф был в 18,4831 рубля за Гкал).

На 40 рублёў вырасла камуналка. Не жыццё, а дзіўны сон. — Алесь Сьнег (@A_snieg) February 15, 2021

В еще одной квартире в Минске — в просторной «двушке» в 77 квадратных метров — в январе отопление «затянуло» на 23,56 рубля, а в декабре — на 20,46 рубля. Разница — 3,1 рубля. Для сравнения: в теплый январь 2020 года за обогрев этой квартиры заплатили 14,87 рубля (но и тариф тогда был на 11,6% ниже, чем в январе этого года).

В минской «трешке» в 75 квадратных метров за январь за отопление надо заплатить 30,08 рубля, а в декабре было 15,66 рубля. Разбежка — 14,42 рубля. «Разница почти в 2 раза, но не скажу, чтоб сильно «грели», — уточняет владелец квартиры.

Вторая причина того, что счета в январских жировках больше, чем в декабрьских, — повышение тарифов на многие ЖКУ с этого года. В Минске холодная вода с 1 января подорожала почти на 4,9%, канализация — почти на 5%, вывоз мусора — на 10,6%, техобслуживание — почти на 11,4%, а капремонт — почти на 39%.

При этом отопление и горячая вода в январе не дорожали, на них тарифы вырастут с 1 июня, как и годом ранее.

Норм так коммуналка выросла, у меня было около 95 руб, стало 140 (без учета электричества, только основная жировка) — Denis Blisch (@blisch) February 15, 2021

Напомним, с 1 января также выросли тарифы на электричество — как для тех, у кого установлены газовые плиты, так и для тех, у кого электрические. Рост составил в среднем около 10%. Также выросли тарифы для обогрева жилья, их увеличат также и с 1 июня.

Просим написать нам читателей, которые готовы поделиться жировками за январь этого года, а также за январь и декабрь 2020-го. Это информация нужна для сравнения выставленных счетов в квартирах разной площади и в разных регионах. Информация о плательщиках и личные данные в материале не будут указаны. Писать просим в телеграм @bobkov_tut