10 важнейших цитат Лукашенко, о которых «забыла» его пресс-служба

Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

О насилии

«В наших умах и сердцах не должно быть места агрессии и насилию».



«Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то. В телефонах сидят там».



О ценности суверенитета

«Беларусь как суверенное и независимое государство состоялась. Сохранить суверенитет, мир, спокойную и созидательную жизнь на своей земле – наша святая обязанность!»



«Суверенитет – не икона. Все имеет свою цену. И если мы хотим жить лучше, то надо чем-то поступиться, жертвовать».



Об отношении к молодежи

«Функция государства – дать молодежи жизненный трамплин и базовые гарантии уверенности в завтрашнем дне».



«Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу... Но они должны быть отчислены из вуза».

О бремени власти

«Вся жизнь моя (думаю, и других президентов) – как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится – куда деваться».



«Пока вы меня не убьете, других выборов не будет»



О содействии взаимопонимания в Европе

«Мы, белорусы, как толерантная и открытая нация будем всемерно способствовать росту взаимопонимания и сотрудничества на континенте, чтобы стать связующим звеном между государствами и народами».



«Что касается таких козлов, как Баррозу и прочих... Ну, кто такой Баррозу? Был какой-то Баррозу в Португалии, но выгнали его и устроили в Еврокомиссию. Я меньше всего смотрю, что где кто ляпнул из европейских чиновников… Просто негодяи. Поэтому я не хочу говорить о всяких Баррозу, других «козлах», «быках» и прочих».



О многовекторности

«Я всегда и везде, и меня в этом трудно упрекнуть, говорил и говорю, что мы придерживаемся во внешней политике многовекторности».



«Мы с ним (с Путиным) договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там (на западной границе) дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами».



О том, что нельзя обижать людей

«Нельзя обижать людей. Если человек будет обижен на власть и на порядки в стране, он никогда не будет патриотом».



«Но в последние месяцы, я смотрю, наш народец побежал в обменные пункты. Ну, бегите. Бегите!»

Об отношении к предпринимателям

«Условия для развития деловой инициативы и трудовой активности созданы».



«И мы будем поддерживать любого бизнесмена, который патриот своей страны. Непатриоты нам не нужны, лучше пусть они уедут с теми деньгами, которые наворовали».



Об условиях для людей культуры

«Беларусь, безусловно, страна талантливых людей. У нас созданы условия для раскрытия, реализации творческого потенциала».



«Я просил об этом наших культурных работников, «творцов», которые ну так творили, такие картины писали, так выступали, в том числе с этой сцены, а потом быстренько, в течение нескольких дней, «переобулись». И где они сейчас? Мы провели тогда жесткую политику: «переобулись», ушли — идите».



О человеческом капитале

«Человеческий капитал является для нас самой высокой ценностью. Ибо это инвестиции в будущее».



«Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 10 важнейших цитат Лукашенко, о которых «забыла» его пресс-служба Эти высказывания во многом отражают его сущность и взгляды.

На обновленном сайте руководителя страны появился целый раздел с его высказываниями на разные темы.Изучив их, UDF.BY пришел к заключению что они слабо отражают сущность Александра Лукашенко и его взгляды. Восполняем пробелы, предлагая альтернативу размещенным на сайте цитатам.Что поставили на сайт:Какой могла бы быть альтернатива:Что поставили на сайт:Какой могла бы быть альтернатива:Что поставили на сайт:Какой могла бы быть альтернатива:Что поставили на сайт:Какой могла бы быть альтернатива:Что поставили на сайт:Какой могла бы быть альтернатива:Что поставили на сайт:Какой могла бы быть альтернатива:Что поставили на сайт:Какой могла бы быть альтернатива:Что поставили на сайт:Какой могла бы быть альтернатива:Что поставили на сайт:Какой могла бы быть альтернатива:Что поставили на сайт:Какой могла бы быть альтернатива: