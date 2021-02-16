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10 важнейших цитат Лукашенко, о которых «забыла» его пресс-служба
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Изучив их, UDF.BY пришел к заключению что они слабо отражают сущность Александра Лукашенко и его взгляды. Восполняем пробелы, предлагая альтернативу размещенным на сайте цитатам.
О насилии
Что поставили на сайт:
«В наших умах и сердцах не должно быть места агрессии и насилию».
Какой могла бы быть альтернатива:
«Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то. В телефонах сидят там».
О ценности суверенитета
Что поставили на сайт:
«Беларусь как суверенное и независимое государство состоялась. Сохранить суверенитет, мир, спокойную и созидательную жизнь на своей земле – наша святая обязанность!»
Какой могла бы быть альтернатива:
«Суверенитет – не икона. Все имеет свою цену. И если мы хотим жить лучше, то надо чем-то поступиться, жертвовать».
Об отношении к молодежи
Что поставили на сайт:
«Функция государства – дать молодежи жизненный трамплин и базовые гарантии уверенности в завтрашнем дне».
Какой могла бы быть альтернатива:
«Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу... Но они должны быть отчислены из вуза».
О бремени власти
Что поставили на сайт:
«Вся жизнь моя (думаю, и других президентов) – как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится – куда деваться».
Какой могла бы быть альтернатива:
«Пока вы меня не убьете, других выборов не будет»
О содействии взаимопонимания в Европе
Что поставили на сайт:
«Мы, белорусы, как толерантная и открытая нация будем всемерно способствовать росту взаимопонимания и сотрудничества на континенте, чтобы стать связующим звеном между государствами и народами».
Какой могла бы быть альтернатива:
«Что касается таких козлов, как Баррозу и прочих... Ну, кто такой Баррозу? Был какой-то Баррозу в Португалии, но выгнали его и устроили в Еврокомиссию. Я меньше всего смотрю, что где кто ляпнул из европейских чиновников… Просто негодяи. Поэтому я не хочу говорить о всяких Баррозу, других «козлах», «быках» и прочих».
О многовекторности
Что поставили на сайт:
«Я всегда и везде, и меня в этом трудно упрекнуть, говорил и говорю, что мы придерживаемся во внешней политике многовекторности».
Какой могла бы быть альтернатива:
«Мы с ним (с Путиным) договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там (на западной границе) дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами».
О том, что нельзя обижать людей
Что поставили на сайт:
«Нельзя обижать людей. Если человек будет обижен на власть и на порядки в стране, он никогда не будет патриотом».
Какой могла бы быть альтернатива:
«Но в последние месяцы, я смотрю, наш народец побежал в обменные пункты. Ну, бегите. Бегите!»
Об отношении к предпринимателям
Что поставили на сайт:
«Условия для развития деловой инициативы и трудовой активности созданы».
Какой могла бы быть альтернатива:
«И мы будем поддерживать любого бизнесмена, который патриот своей страны. Непатриоты нам не нужны, лучше пусть они уедут с теми деньгами, которые наворовали».
Об условиях для людей культуры
Что поставили на сайт:
«Беларусь, безусловно, страна талантливых людей. У нас созданы условия для раскрытия, реализации творческого потенциала».
Какой могла бы быть альтернатива:
«Я просил об этом наших культурных работников, «творцов», которые ну так творили, такие картины писали, так выступали, в том числе с этой сцены, а потом быстренько, в течение нескольких дней, «переобулись». И где они сейчас? Мы провели тогда жесткую политику: «переобулись», ушли — идите».
О человеческом капитале
Что поставили на сайт:
«Человеческий капитал является для нас самой высокой ценностью. Ибо это инвестиции в будущее».
Какой могла бы быть альтернатива:
«Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время».
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Эти высказывания во многом отражают его сущность и взгляды.
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