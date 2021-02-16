У водителя из Витебска второй раз изъяли машину «для проверки подлинности vin-номера». Это законно?

Источник материала: Tut.by

У жителя Витебска ГАИ второй раз забрала автомобиль для проверки подлинности vin-номера. И это несмотря на то, что на руках у водителя — постановление об отказе возбуждении уголовного дела по первому эпизоду изъятия. Тогда экспертиза установила, что номер кузова подлинный.

Изъяли авто два раза за полгода





Автомобиль у Дмитрия приметный — на заднем бампере наклейка «За Светлану», герб «Погоня». Наклейки появились в июле 2020 года. В таком виде легковушка приняла участие в импровизированном автопробеге из трех машин.

— Мы в тот день не много успели проехать, остановила ГАИ, отвезли нас в РОВД и у всех троих изъяли машины под предлогом проверки подлинности vin-номера. Экспертизу назначили только через две недели, провели. И еще через две недели отдали машину. Получается, почти месяц мы были без автомобилей.

После того, как Дмитрию вернули машину, наклейки он снимать не стал. Водитель говорит, что несколько раз его останавливала ГАИ, проверяли документы, но никаких претензий к наклейкам не предъявляли. И вот спустя полгода автомобиль Дмитрия снова остановили и доставили в РОВД. Причина та же — vin-номер вызывает подозрения.

— 13 февраля, в субботу, я собирался отвезти ребенка в развивающий центр. Вышел из дома и увидел недалеко стоящий автомобиль ГАИ. Я сразу понял, что это за мной, так как еще за день до этого возле моего дома видел милицейский эвакуатор. Возможно, он ждал повода, чтобы забрать машину, например, за неправильную парковку.

Пока Дмитрий чистил свою машину от снега, автомобиль ГАИ уехал. Дмитрий решил, что ошибся. Но как только выехал из двора, снова увидел машину ГАИ. Примерно через километр на ней включились проблесковые маячки, и Дмитрия остановили.

— На меня составили протокол за отсутствие техосмотра и выписали «полбазовой». Затем майор сообщил, что составит на меня постановление за наклейку на заднем бампере. Сказал, что я задержан, а постановление за наклейку он будет составлять в Первомайском РОВД. После этого сотрудник ГАИ заявил, что у него вызывает подозрение vin-номер моего автомобиля. При этом он даже не смотрел на табличку. Только после того, как я обратил на это его внимание, он попросил открыть капот. Но так как замок замерз, то я предложил посмотреть табличку с vin-кодом под лобовым стеклом.





Дмитрий сообщил сотруднику ГАИ, что в отношении его автомобиля уже проводилась проверка и делалась экспертиза, показал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Тем не менее Дмитрий проследовал в РОВД, где сотрудник ГАИ составил рапорт на проведение экспертизы vin-номера. Там же выписали штраф за управление автомобилем с видимыми наклейками на кузове

— Я еще раз показал документы о проведении экспертизы и отказе в возбуждении уголовного дела, но их проигнорировали. Автомобиль оставили на стоянке Первомайского РОВД Витебска. Я на следующий же день написал жалобу в ГАИ на задержавшего меня майора. А также потребовал прекратить проверку автомобиля и принести извинения мне и моей жене.

Экспертиза назначена на 17 февраля. В РОДВ Дмитрию сказали, чтобы он сам договаривался с экспертом, когда будет удобно провести проверку vin-номера. Но вот как быстро отдадут автомобиль после экспертизы — неизвестно.

А можно изымать второй раз?

Мы уже разбирались с тем, имеют ли право вообще изымать автомобиль для проверки vin-номера. Тогда в пресс-службе МВД нам сообщили, что ГАИ МВД имеет право останавливать транспортные средства, самоходные машины, проверять их техническое состояние, осуществлять сверку идентификационных данных их номерных агрегатов со сведениями, указанными в регистрационных документах.

Если сотрудник ГАИ обнаружил сведения, указывающие на признак преступления (например, признаки видоизменения или уничтожения маркировок номерных агрегатов, нанесенных на них изготовителем, несоответствия маркировок номерных агрегатов представленным регистрационным документам или учетным данным), то он незамедлительно информирует об этом для регистрации и реагирования оперативно-дежурную службу ОВД, составляет рапорт с изложением обстоятельств произошедшего, который докладывает начальнику ОВД.

— Непосредственно на месте обнаружения сведений, указывающих на признаки преступления, сотрудники ОВД действуют в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, — поясняли в МВД. — В частности, проводится осмотр транспортного средства, при этом принимается решение об изъятии объектов. В ходе осмотра составляется соответствующий протокол. Транспортное средство в рассматриваемом случае может быть признано вещественным доказательством.

Что же касается повторной экспертизы, то адвокат Сергей Иванов считает, что даже наличие документа о том, что vin-номер не видоизменен, не является гарантией того, что автомобиль не изымут. Сотрудники ГАИ или милиции могут все равно усомниться в подлинности вин-кода и посчитать, что необходимо провести повторную экспертизу.