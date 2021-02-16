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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси частично заработал Google Pay Полноценный запуск планируется к лету.

Пока в Беларуси работает web-решение Google Pay, то есть клиенты компаний и интернет-магазинов могут через браузер рассчитываться за товары или услуги. Например, хостинг-провайдер HostFly.by еще на прошлой неделе предлагал в качестве инструмента по оплате продления доменов Google Pay.В Google официально запуск в Беларуси своей платежной системы не комментируют. По неофициальной информации партнером Google в Беларуси стала платежная система bepaid (ООО «ИКомЧардж»).Что касается планов по подключению к Google Pay мобильных устройств и банков – они не раскрываются. По крайней мере пока, рассчитаться за покупки с помощью Android смартфонов и чипа NFC – нельзя. По непроверенной информации, такая возможность будет открыта ближе к лету.