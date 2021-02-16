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В Беларуси частично заработал Google Pay

16.02.2021 07:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси частично заработал Google Pay
Иллюстративное фото
Компании в Беларуси начали принимать оплату через платежную платформу Google Pay. Как рассказали в Google – это первая фаза подключения страны к платежным возможностям Google Pay.

Пока в Беларуси работает web-решение Google Pay, то есть клиенты компаний и интернет-магазинов могут через браузер рассчитываться за товары или услуги. Например, хостинг-провайдер HostFly.by еще на прошлой неделе предлагал в качестве инструмента по оплате продления доменов Google Pay.


В Беларуси частично заработал Google Pay

В Google официально запуск в Беларуси своей платежной системы не комментируют. По неофициальной информации партнером Google в Беларуси стала платежная система bepaid (ООО «ИКомЧардж»).

Что касается планов по подключению к Google Pay мобильных устройств и банков – они не раскрываются. По крайней мере пока, рассчитаться за покупки с помощью Android смартфонов и чипа NFC – нельзя. По непроверенной информации, такая возможность будет открыта ближе к лету.
 
 
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Полноценный запуск планируется к лету.
 
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