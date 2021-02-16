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Соболенко в паре с Мертенс вышла в полуфинал Australian open

16.02.2021 07:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусско-бельгийский дуэт Арина Соболенко/Элизе Мертенс сыграет в полуфинале женского парного разряда Открытого чемпионата Австралии.

Соболенко в паре с Мертенс вышла в полуфинал Australian open

Несколько минут назад они обыграли в 1/4 финала японскую пару Эна Сибахара/Сюко Аояма — 6:2, 6:0.

 
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Белорусско-бельгийский дуэт Арина Соболенко/Элизе Мертенс сыграет в полуфинале женского парного разряда Открытого чемпионата Австралии.
 
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