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Отчисленная студентка из Гродно побрила голову в поддержку политзаключённых
Источник материала: Партизан
Отчисленная гродненская студентка Маргарита Шиша побрила голову в поддержку белорусских политзаключённых.
Маргарита Шиша / hrodna.life
Она присоединилась к студенческой акции "На что ты способен ради мечты", которая стартовала в начале февраля.
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Но 27 октября 2020-го девушка была отчислена за гражданскую позицию — пела "Купалинку" и ходила по ВУЗу с бело-красно-белым флагом. Сейчас она обучается в ЕГУ.
В Беларуси на сегодняшний день более 250 политзаключённых.
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Отчисленная гродненская студентка Маргарита Шиша побрила голову в поддержку белорусских политзаключённых.
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