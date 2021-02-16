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Отчисленная студентка из Гродно побрила голову в поддержку политзаключённых

16.02.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отчисленная гродненская студентка Маргарита Шиша побрила голову в поддержку белорусских политзаключённых.



Маргарита Шиша / hrodna.life​

Она присоединилась к студенческой акции "На что ты способен ради мечты", которая стартовала в начале февраля. 

Как сообщает hrodna.life, Шиша училась на 4-м курсе факультета дизайна в Гродненском госуниверситете, получала повышенную стипендию. 

Но 27 октября 2020-го девушка была отчислена за гражданскую позицию — пела "Купалинку" и ходила по ВУЗу с бело-красно-белым флагом. Сейчас она обучается в ЕГУ.

В Беларуси на сегодняшний день более 250 политзаключённых.
 
 
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Отчисленная гродненская студентка Маргарита Шиша побрила голову в поддержку белорусских политзаключённых.
 
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