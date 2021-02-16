С водой, светом и печкой. Как выглядят дачи под Минском, которые стоят до 6 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В пандемию многие свой отпуск проведут в Беларуси. И те, у кого еще нет дачи, наверняка задумываются, а не обзавестись ли кусочком земли с домиком, чтобы почаще бывать на природе и поменьше — в людных местах. Оказывается, купить скромную дачу с электричеством и сезонной водой в 30 км от Минска можно за разумные деньги. Нашли несколько предложений до шести тысяч долларов.

Дача за 4500 долларов в 19,7 км от МКАД

Дача находится в аг. Петришки Минского района, в Молодечненском направлении.

Участок — 4,34 сотки, в частной собственности. Высажены садовые деревья и кустарники. Ограждение — сетка-рабица. Также есть сарай. Совсем рядом с участком — лес.













Дом — щитовой, с шиферной крышей, утеплен, снаружи обшит сайдингом, изнутри — вагонкой. Построен в 2002 году. Общая площадь — 30 кв. м. Отопление — печное, электричество есть, туалет — на улице. Вода — сезонная, на участке. В объявлении также написано, что зимой по выходным работает колонка с артезианской водой.

В сезон приезжают автолавки. В 4 км — деревня Петришки с магазинами. Еще из плюсов — хорошее транспортное сообщение. Недалеко — вторая кольцевая автодорога, к СТ ведет асфальтированная дорога, которая чистится зимой. В полутора километрах — ж/д станция Вязынка, куда ходят электрички. В 10 минутах ходьбы — остановка маршруток.













Дача за 4600 долларов в 26,9 км от МКАД

Дача находится в СТ «Восход-3», Пуховичский район.

Участок — 4,18 сотки, в частной собственности. Есть плодово-ягодные насаждения, а также теплица и сарай. Участок огорожен.













Дом общей площадью 32 кв. м. Построен из сруба, крыша — шиферная. Год постройки — 1990-й. В доме — две комнаты, кухня, веранда. Есть электричество, туалет на улице, отопление — печное плюс камин. Недалеко от дачи — лес.

Садовое товарищество находится в полутора километрах от ж/д станции Равнополье. От дачи идет гравийка, далее — асфальт.













Дача за 5500 долларов в 26,9 км от МКАД

Дача находится в СТ «Кардиолог-1», Пуховичский район.

Участок — в частной собственности, занимает 4,23 сотки, огорожен сеткой-рабицей. На участке высажены плодово-ягодные деревья и кустарники. Есть сарай.













Дом — сборно-щитовой, облицован кирпичом, крыша — шиферная. Построен в 1996 году. Общая площадь дома — 50,1 кв. м. Есть электричество, отопление — печное, туалет на улице.

В объявлении пишут, что к товариществу идут хорошие подъездные пути: асфальт и километр гравийки перед СТ. В полутора километрах — железнодорожная станция Равнополье, в километре от дачи — магазин продовольственных и промышленных товаров, строительный магазин, а в 4 км — озеро Узляны.













Дача за 6 тысяч долларов в 26,9 км от МКАД

Дача находится в СТ «Спутник-86», Пуховичский район.

Земельных участка — два. Оба по 4 сотки, находятся в частной собственности. Один из них, с высаженными плодово-ягодными деревьями и кустарниками, находится в 300 метрах от основного. Участок у дома — ровный, огороженный сеткой-рабицей. На нем установлен декоративный фонтан, плиткой выложены дорожки, построены сарай и теплица, высажены плодово-ягодные насаждения.









Дом — из сруба, крыша шиферная. Построен в 1990 году. Изнутри обшит вагонкой, снаружи обложен кирпичом. Общая площадь постройки — 62,8 кв. м. В доме четыре комнаты, подвал, мастерская, погреб, веранда, кухня, летняя душевая. На веранде установлены газовая плита и нагреватель воды. К дому и на участок подведена холодная вода (сезонная). Электричество есть, отопление — печное, туалет на улице.

В километре от товарищества находится деревня Равнополье, также в километре — ж/д станция. Подъездные пути — асфальт и километр гравийной дороги перед СТ. В 200 метрах — магазин строительных материалов, в 500 метрах — лес.







