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Беларусь ожидает фронтальный раздел

16.02.2021 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (днем по северо-востоку скажется влияние малоактивного фронтального раздела).

Беларусь ожидает фронтальный раздел

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается (лишь по северо-востоку выпадет снег; слабая метель).

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, по северу порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест -5..-7°C;
  • Витебск -8..-10°C;
  • Гомель -10..-12°C;
  • Гродно -5..-7°C;
  • Могилев -10..-12°C;
  • Минск -7..-9°C.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (днем по северо-востоку скажется влияние малоактивного...
 
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