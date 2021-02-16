Беларусь ожидает фронтальный раздел

Сегодня погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (днем по северо-востоку скажется влияние малоактивного фронтального раздела).





По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается (лишь по северо-востоку выпадет снег; слабая метель).

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, по северу порывистый.

Температура воздуха в регионах: