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Беларусь ожидает фронтальный раздел
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (днем по северо-востоку скажется влияние малоактивного фронтального раздела).
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается (лишь по северо-востоку выпадет снег; слабая метель).
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, по северу порывистый.
Температура воздуха в регионах:
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Сегодня погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (днем по северо-востоку скажется влияние малоактивного...
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