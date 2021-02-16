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Вопрос о продлении срока выплаты кредита на БелАЭС рассмотрят 10 марта

16.02.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госдума России рассмотрит протокол о продлении кредита на строительство БелАЭС и снижение ставки на пленарном заседании, которое запланировано на 10 марта, следует из календаря работы Госдумы, опубликованного в базе данных.





14 июля прошлого года в российской столице был подписан документ, который подразумевает внесение изменений в межправительственное соглашение о предоставлении государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции от 25 ноября 2011 года. Предусмотрено увеличение срока кредита на два года, а также снижение процентов до 3,3%, причем ставка будет фиксированная, сейчас она плавающая.

Проектом федерального закона предусмотрена ратификация протокола. В начале февраля сообщалось, что правительство внесло протокол на одобрение в Госдуму.

Согласно документу, рассмотрение вопроса о ратификации протокола в Госдуме запланировано на 10 марта.

БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 общей мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект "АЭС-2006" – типовой проект атомной станции нового поколения "3+" с улучшенными показателями, которые соответствуют самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности.
 
 
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Госдума России рассмотрит протокол о продлении кредита на строительство БелАЭС и снижение ставки на пленарном заседании, которое запланировано на 10 марта,...
 
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