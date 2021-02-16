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В Беларуси в третий раз в 2021 году дорожает автомобильное топливо
Источник материала: Партизан
В Беларуси третий раз в 2021 году дорожает автомобильное топливо. И снова на копейку.
Подорожание снова на 1 копейку / БЕЛТА
Как сообщает
Предыдущие разы автомобильное топливо дорожало на копейку 21 и 28 января.
В концерне "Белнефтехим"ссылаются на тенденцию роста цен на нефть на мировом рынке и, соответственно, на увеличение расходов на её приобретение.
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В Беларуси третий раз в 2021 году дорожает автомобильное топливо. И снова на копейку.
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