Началось: КГК предлагает повысить налоги для ИП

Такие предложения содержатся в письме КГК в Минфин от 1 февраля 2021 года за подписью зампреда КГК А.М.Курлыпо. Судя по документу, идеи уже поддержал первый вице-премьер правительства Николай Снопков. Скан документа опубликовал блогер Антон Мотолько. Официального подтверждения подлинности письма пока нет.

Логика КГК полностью соответствует посылу эмоционального выступления Александра Лукашенко на Всебелорусском собрании 12 февраля, где он пообещал «привести в чувство» ипэшников, пишет

1. Отказ от действующих подходов и принципов налогообложения ИП

КГК предлагает постепенно отказаться от единого налога для ИП и физических лиц (ремесленники, самозанятые) и перевести их на так называемую упрощенную систему налогообложения, когда уплачивается налог с оборота. Сейчас действуют ставки в размере 3-5%. Начать предлагается с «высокодоходных» видов деятельности.





Для тех же, кто уже работает по упрощенной системе, предлагается пересмотреть ставку налога. До уровня подоходного налога (сейчас 13%) предлагается поднять ставку для ИП, которые оказывают услуги по управлению, маркетинговые, консультационные, аудиторские, юридические, бухгалтерские, услуги по предоставлению информации и т.д. Логика простая — заставить таких специалистов отказаться от предпринимательства и загнать их на наемную работу. Там с них можно будет взымать значительно большие отчисления в ФСЗН.

2. Ограничение возможности ИП оказывать услуги юрлицам

Блок предложений касается учредителей, сотрудников и аффилированных с компанией лиц. КГК хочет запретить относить оплату их услуг на затраты. Им также предлагается ограничить суммы выплат за аренду автомобилей и иного имущества. Все это должно якобы максимизировать налоговые и социальные обязательства перед государством.

3. Борьба с наличкой

КГК хочет кардинально повысить долю безналичных расчетов за счет полного запрета покупки ряда товаров за наличные или взымания дополнительной платы за наличную оплату.





Самое оригинальное предложение — фактический запрет (плата в 13% за операцию) на снятие средств со счета ИП сверх лимита. В представлении КГК, лимит может составлять, например, три средние месячные зарплаты по стране или 3000 рублей.

4. Повышение ФСЗН для ИП

Предложение по повышению отчислений ИП в ФСЗН мотивируется желанием ограничить вывод средств юрлицами через ИП. Под нож должны пойти «нематериалоемкие» виды деятельности ИП. Для них предлагается увеличить обязательный нижний порог отчислений.

5. Уголовка за налоговые нарушения

КГК внес предложения по усилению ответственности за нарушения в налоговой сфере.

Предложено:

дифференцировать ответственность за налоговые преступления для должностных лиц организаций и физических лиц путем градации по суммам ущерба и мерам наказания;

установить единую отвественнность за незаконное возмещение из бюджета НДС путем обмана или злоупотребления доверием налоговиков;

установить уголовную отвественность за умышленное уклонение от уплаты платежей в ФСЗН в крупном размере;

для борьбы с зарплатами в «конвертах» установить уголовную отвественность налоговых агентов за невыполнение обязанности по удержанию и перечислению суммы налогов.