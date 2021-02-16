Паранормальное явление или ретрофотошоп? Как появляются «фото с привидениями»

Источник материала: Tut.by

История «призраков на фото» начинается примерно тогда же, когда люди стали использовать фотоаппараты в быту. В прошлом, когда снимки делали на пленку, были нередки случаи, когда из-за несовершенства техники кадры случайно накладывались друг на друга, и порой это трактовалось как свидетельство существования привидений. Рассказываем об истории спиритической фотографии и заодно показываем несколько «загадочных» фото.



Это фото было сделано в Северном Йоркшире (Англия) в 1963 году при помощи длинной выдержки. Скорее всего, этот «призрак» — результат двойной экспозиции. Фото: Reverend K.F. Lord

Не так давно на Reddit набрал популярность пост с «привидением» на фото . Пользователь с ником Europe_Is_My_Nation утверждает, что один из его друзей сделал эту фотографию пару лет назад. «На снимке прямо на заднем фоне можно увидеть незнакомца, похожего на солдата. Он держит в руках мушкет», — написал он.



Фото: Europe_Is_My_Nation / Reddit



Хотя сам пользователь утверждает, что снимок подлинный, многие комментаторы считают, что такие фото легко подделать. И по сути это действительно так.

Спиритическая фотография — это снимок, на котором якобы присутствует паранормальный объект. Изначально этот жанр зародился в США, но получил наиболее широкое распространение в Великобритании в 1870-х — 1920-х годах. А вот в континентальной Европе спиритическая фотография не приобрела такой популярности. Более того — в США и Франции даже были судебные процессы против фотографов, «снимавших» призраков: их обвиняли в мошенничестве.

Почему именно Великобритания второй половины XIX века стала «родиной» спиритической фотографии? Вероятно, все дело в особом типе мышления людей того времени: здесь можно вспомнить про викторианский культ смерти, начавшийся с королевы Виктории, когда похороны служили показателем статусности семейства, а траурные одежды были частью модной индустрии.

В те времена сделать «призрачное» фото было довольно просто. Первые «привидения» были результатом длительных экспозиций, необходимых в связи с особенностями химических процессов, применявшихся на заре развития фототехники. Если человек появлялся на короткое время перед объективом (или перемещался во время экспозиции), то он оставался на фотографии в виде размытой прозрачной фигуры.

Этим порой пользовались в собственных целях. Например, американский фотограф-любитель Уильям Мумлер в 1861 году обнаружил, что на сделанной им фотографии случайно проявился призрачный силуэт девушки. Уильям тут же объявил, что это образ его давно умершей кузины, после чего сделал целую серию «мистических» фото. Наиболее известной фотографией Мумлера является снимок вдовы президента Авраама Линкольна — Мэри Тодд Линкольн с «призраком» супруга.



Уильям Г. Мумлер. Мэри Тодд Линкольн с призраком Авраама Линкольна, примерно 1869-й. Фото: wikimedia.org

Но в итоге оказалось, что Уильям использовал двойную экспозицию — он накладывал на фото клиентов лица из других снимков. Все закончилось длительным судебным разбирательством, разрушившем карьеру фотографа. И хотя Мумлер был освобожден, он умер в нищете в 1884 году, оставив мемуары «Личные опыты Уильяма Г. Мумлера в фотографировании духов».

Один из наиболее ранних исследователей темы «призраков» на фото, английский священник и медиум Уильям Стэйнтон Мозес как-то раз сказал, что «есть люди, которые и в швабре с тряпкой готовы признать своего безвременно ушедшего родственника». Однако фотография набирала обороты, а значит, появлялось все больше людей, делавших «паранормальные» снимки.

Так, одна из самых известных фотографий того периода — «явление лорда Комбермера». Считалось, что это дух покойного лорда Комбермера, который незадолго до того погиб, катаясь на лошади. Причем во время, когда была сделана фотография, как раз проходили его похороны.



Фото: Sybell Corbett

Выглядит зловеще, но, скорее всего, фото было сделано с помощью длинной выдержки (нужно было держать аппарат неподвижно целый час!), во время которой некий человек вошел в кадр и случайно попал на фото.

К началу Первой мировой спиритическое фото все еще было популярно. Более того, чувство утраты, охватившее жителей многих стран в военное время, привело к появлению мошенников, желавших нажиться на человеческом горе. Так, известной личностью того периода стал спиритуалист Уильям Хоуп. Примерно в 1905 году он заинтересовался фотографиями приведений, после того как обнаружил на одной из своих фотографий странный образ. Впоследствии Уильям основал общество «Круг Кру» (Crewe Circle) — группу из шести фотографов, которая «помогала» скорбящим родственникам связаться с умершими близкими.

В 1922 году Хоуп переехал в Лондон, где начал работать профессиональным медиумом. В том же году Общество психических исследований отправило своего человека Гарри Прайса изучить работы «Круга Кру». Тот ожидаемо собрал доказательства, что Хоуп подделывал фотографии призраков, и затем опубликовал результаты своих исследований. Тем не менее многие из самых ярых сторонников Хоупа выступили в защиту фотографа, в том числе и сэр Артур Конан Дойль.



Уильям Хоуп. «Пожилая пара и призрак». Фото: National Media Museum

Еще один пример «призраков» на фото: в 1936 году двое сотрудников журнала Country Life делали снимки у подножия лестницы в поместье Рейнхэм-холл в английском графстве Норфолк. По словам авторов снимка, капитана Юбера Прована и его помощник Индре Шира, в один момент они увидели привидение «коричневой леди» на лестнице и быстро его сфотографировали.

Сам Гарри Прайс считал, что их рассказ вполне убедителен, однако в 1937 году Общество сверхъестественных исследований решило, что причиной появления «духа» на снимке стало дрожание камеры во время шестисекундной экспозиции.

«Коричневая леди Рейнхэм-холла». Фото: wikimedia.org

Что касается современных снимков на телефон, то, как пишет BBC Future, появление «призраков» на фото связано с техническими особенностями гаджетов. В отличие от пленочных камер, камеры в телефонах обычно делают снимок постепенно — словно сканер сканирует страницу с текстом. Это чуть более длительный процесс — особенно при низком освещении, когда телефонной камере нужно больше времени, чтобы сделать фото приемлемого качества. Этот процесс, известный как «сглаживание изображения», способен приводить к тому, что движущиеся предметы в кадре могут выглядеть искаженными и довольно пугающими.

А вот еще немного примеров «призраков» на фото

На этом снимке 1972 года, размещенном на сайте paranormal360.co.uk , видна чья-то нога позади гостя на свадьбе. Жутковато, однако не стоит забывать, что в те времена фотокамеры не отличались технологичностью и двойная экспозиция из-за отсутствия намотки пленки была обычным делом.







А на этом снимке семейного обеда Куперов 1950-х годов виден незваный и весьма жуткий гость. Скорее всего, причина в уже упомянутой двойной экспозиции — либо автор снимка по ошибке сделал два снимка на один и тот же участок фотопленки, либо же спроецировал два негатива на одну фотобумагу.



Фото: ligotti.net

Ниже — еще один известный пример «призраков на фото». Этот снимок был сделан в 1919 году, на нем запечатлены служащие Королевских ВВС, которые дислоцировались на борту английского военного корабля Daedalus. Все в форме, но в последнем ряду за человеком в фуражке можно увидеть призрачное лицо без головного убора, очень похожее на погибшего товарища военных по имени Фредди Джексон.

Фредди был механиком Королевских ВВС во время Первой мировой войны — он погиб незадолго до этого снимка (его ударило пропеллером). Конечно, можно предположить, что никто просто не сообщил Фредди о его смерти, но, вероятно, один из живых участников снимка за секунду до вспышки просто уронил свою фирменную фуражку, наклонился, а когда выпрямился, снимок уже был сделан, и от него остался лишь слабый силуэт.



Фото: Sir Victor Goddard

Это фото, снятое в Австралии в 1959 году, тоже может быть результатом двойной экспозиции (либо же это чей-то дух подсматривает за живыми с помощью бинокля).



Фото: R.S. Blance

А это фото было сделано в Японии в 2014 году на смартфон. Выглядит так, будто позади девочки кто-то стоит, но ее отец, выложивший снимки на Reddit, утверждает, что вокруг никого не было, более того, ботинки похожи на обмундирование самурая, а неподалеку как раз находились места захоронений самураев. Верить этому человеку на слово или нет — решать вам.



