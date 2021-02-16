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Восемь хитростей для тех, кто хочет взять в привычку пить больше воды

16.02.2021 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вода помогает нашему телу выполнять необходимые функции — а обезвоживание, в свою очередь, может вызвать мышечные боли, головные боли и недостаток энергии. То, как важно пить достаточно, хорошо известно, но многим людям все же сложно взять это в привычку. Huffpost дает восемь подсказок — какая-то наверняка вам пригодится.


Фото: Jana Sabeth, unsplash.com

Наполняйте вашу чашку, как только она опустела

Полезная привычка: держать поблизости чашку с водой и наполнять ее, как только та опустела. Один вид стакана с водой может стать отличным напоминанием о том, что стоит сделать глоток. А заодно защитит вас от того, чтобы в момент жажды выпить, например, сладкой газировки.

Обзаведитесь многоразовой бутылкой для воды

Чтобы не забывать пить воду, важно, чтобы это было удобно. И, конечно, хорошо, если бутылка всегда будет у вас с собой: на работе, на прогулке, во время тренировки.

Выпейте стакан при пробуждении

Необязательно, проснувшись, вы сразу почувствуете жажду, но все же выпить стакан воды будет хорошей идеей.

Добавляйте фрукты и травы

Преподаватель кафедры диетологии в Техасском университете Джейми Дэвис отметила, что большая часть ее работы направлена на то, чтобы заставить людей меньше полагаться на сахаросодержащие напитки (сок и газировка), которые напрямую связаны с проблемами вроде ожирения и диабета 2-го типа.

Если вы привыкли пить сладкую газировку, трудно переключиться на воду. Чтобы помочь себе, добавляйте в воду фрукты и травы (лимон, лайм, мята, огурец, клубника и т.д.)

Заварите травяной чай

Чаи не только помогают успокоиться, но и станут отличной альтернативой воде (если не добавлять сахар). Не важно, пьете ли вы чай теплым или холодным.

Поставьте приложение-напоминание на телефон

Мы часто пользуемся смартфонами (даже слишком). У многих есть привычка просмотреть любое уведомление на телефоне почти мгновенно — почему бы не использовать ее для того, чтобы не забывать пить воду в течение дня? Таких бесплатных приложений — десятки.

Добавьте в рацион фрукты и супы

Когда мы говорим о гидрации организма, считаются любые продукты — не только напитки. Суп, огурцы, арбуз и прочие продукты с высоким содержанием жидкости помогут вам достичь своей цели — и еще добавят витаминов с минералами.

Пейте через трубочку

Многие выпивают так больше воды, чем если бы просто пили из стакана (не говоря уже о том, что так приятнее пить холодную жидкость тем, у кого чувствительные зубы).

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Вода помогает нашему телу выполнять необходимые функции - а обезвоживание, в свою очередь, может вызвать мышечные боли, головные боли и недостаток энергии. То, как...
 
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