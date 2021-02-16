Романы, от которых трясло весь мир. Как начинались и чем закончились три великие любовные истории 20 века

Источник материала: Tut.by

Сегодня мы решили вспомнить самые яркие любовные романы прошлого. Романы, в которых страсти кипели так, что трясло всех окружающих, а мир неизбежно менялся. К сожалению, они не всегда заканчиваются сказочным «и жили они долго и счастливо».

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII



Фото: royals-mag.ru

История самого знаменитого мезальянса в новейшей истории получила невероятный резонанс, ведь английский монарх Эдуард VIII стал первым и единственным королем в истории Англии, который добровольно отрекся от престола.

Причиной стала страстная любовь к дважды разведенной американке. То, как на решение Эдуарда реагировала семья, хорошо показано в фильме «Король говорит» с Колином Фертом и Джеффри Рашем в главных ролях.

Сама эта ситуация была не просто скандалом: для британской монархии накануне войны это было равносильно концу света.

«Законодатель мужской моды, бесстрашный всадник, звезда вечеринок, мечта всех дам», — называли его американские СМИ. Эдуард много путешествовал и заводил один роман за другим, причем встречаться любил с замужними дамами. Такой образ жизни не мог не волновать его отца-короля, который обычно говорил: «Не пройдет и года после моей смерти, как этот мальчик разрушит свою жизнь».

К сорока годам самый элегантный и богатый жених Европы так и оставался холостяком. Именно в тот момент он и познакомился с американкой Бесси Уоллис Уорфилд. Эта встреча определила судьбу не только самого Эдуарда, но и всей Британской империи.

Как описывали Уоллис биографы королевской семьи, «она была авторитарной личностью», а он «нуждался в женщине, которая могла и прикрикнуть на него». Влюбленные не стали скрывать свои чувства, даже несмотря на статус Эдуарда и семейное положение Уоллис. Они появлялись вместе на улицах, на светских раутах и в ресторанах. Королевская семья даже не думала, что это постыдное увлечение продлится долго. Но когда стало ясно, что роман затягивается, были предприняты попытки скрыть от общественности подробности отношений принца.

Эдуард сделал предложение Бесси Уоллис Уорфилд в 1936 году на вечеринке их общих друзей в Шотландии. Возлюбленные стояли под луной в живописном месте, получившем название «секретный сад».

«Кризис государственной власти, возникший из-за отречения британского короля от престола, зародился в секретном саду этого особняка», — писали потом британские газеты.



Фото: royals-mag.ru

В январе 1936 года умер король Георг V, а Эдуард вступил на трон. Параллельно Уоллис подала на развод. О законном союзе Эдуарда с американкой ни королевская семья, ни парламент не желали слышать. Эдуарда поставили перед выбором: либо трон, либо Уоллис. Его выбор был однозначен: платой за любовь стало отречение от английского престола.

10 декабря 1936 года Эдуард VIII произнес свою знаменитую речь перед народом:

«Вы все знаете обстоятельства, которые заставили меня отречься от трона. Но я хочу, чтобы вы поняли, что, принимая это решение, я не забыл о моей стране и империи… Но вы также должны поверить в то, что для меня невозможно выполнять мой долг короля так, как я бы этого хотел, без помощи и поддержки женщины, которую я люблю…».



Фото: newperexod.com

Этот союз был счастливым, супруги оставались вместе до самого конца: в 1972 году Эдуард умер от рака.

Эва Дуарте и Хуан Перон

В Аргентине Эвита — имя нарицательное. Самая знаменитая первая леди 20 века, супруга президента Хуана Перона прошла, кажется, немыслимый для женщины того времени путь.



Фото: kulturologia.ru

Не занимая ни одной официальной должности, она пользовалась невероятным влиянием. Дочь служанки и фермера, она стала иконой для сотен тысяч латиноамериканцев, которые прощали ей всё.

Одни называли ее «Робин Гудом сороковых годов», «святой для всех бедняков», другие — «раковой опухолью Аргентины», истрепавшей бюджет страны на бриллианты и роскошные платья от ведущих европейских кутюрье. Несмотря на это, ее до сих пор не могут забыть в стране. Во многих аргентинских домах можно найти портреты золотоволосой женщины, а перед ее мавзолеем всегда горят свечи и лежат охапки живых цветов.

В 15 лет девушка уехала из дома, мечтая стать известной актрисой. С театром у нее складывалось не очень хорошо, зато карьера модели развивалась довольно активно. Ее лицо мелькало в рекламе и на обложках журналов. А еще Эва обладала приятным голосом и подрабатывала на радио в качестве диктора, а в 1943 г. сыграла ведущие роли в радиоспектакле об известных женщинах разных эпох.

В 1944 году Эва знакомится с полковником Хуаном Пероном, ставшим инициатором военного переворота в Аргентине. Легенда гласит, что молодая актриса и полковник стали любовниками в первый же день знакомства. Перон, возможно, не имел бы столько амбиций, если бы не Эва, заставившая поверить его, что он обязательно станет главой правительства. Перон открыто появлялся со своей молодой подругой, шокируя офицеров связью с моделью.



Фото: historicus.ru

Армейские соратники Перона, недовольные слишком быстрым возвышением полковника, а также тем, что он, нимало не смущаясь, открыто появляется на приемах с любовницей, в начале октября 1945-го арестовали его. Это вызвало огромные народные волнения, и когда 17 октября Перон вышел из тюрьмы, вся Аргентина ликовала. Эта дата и сегодня празднуется как «День освобождения Перона народом». Через пять дней после освобождения полковник и Эва поженились.

И с этого времени Эва всё больше входит в политическую жизнь Аргентины. Она олицетворяет собой женщину новой формации — аргентинку, которая стоит на одной ступени с мужчинами. Это было ново, необычно, сильно, учитывая то, что аргентинки в то время не имели даже права голоса.

Эва наряду с мужем становится кумиром толпы. Ее портреты повсюду, ее голос звучит с трибун в поддержку мужа, и Эва находит такие слова, что народ верит ей безоговорочно. Она, не имея никакой официальной должности, выслушивает жалобы рабочих, консультируется по их вопросам — и дает просителям ответ. Во многом именно благодаря Эве и ее титаническому труду аргентинки уже в 1947 году получили право голоса.



Фото: biography.ru

Перон невероятно гордился своей женой и неоднократно повторял, что без нее у него ничего бы не получилось. К сожалению, эта история была недолгой: уже в 1950 г. у Эвы появляются первые признаки болезни. Она отмахивается от них, но к 1952 году становится слишком поздно. Эва умирает от рака матки в возрасте 33 лет.

Хуан Перон долго скорбел о жене, но не меньше него ее оплакивали простые аргентинцы. О жизни Эвиты написана книга, поставлен мюзикл и снят фильм. Примечательно, что следующая жена Перона, Мария Эстела Мартинес де Перон, бывшая танцовщица ночного клуба, после его смерти стала первой женщиной-президентом в истории.

Грейс Келли и принц Ренье

Одни называют эти отношения союзом, заключенным на небесах, другие — плохо продуманной деловой сделкой. Но так или иначе 19 апреля 1956 года стало поворотным моментом в истории Монако.



Фото: kino-teatr.ru

Ко времени своей встречи с принцем крохотного княжества Монако американская актриса и звезда кино Грейс Келли уже успела прославиться. Ее партнерами по фильмам были такие кумиры толпы, как Кларк Гейбл, Гарри Купер и Марлон Брандо. У Грейс была безупречная внешность, и до карьеры в кино она успела поработать моделью. К двадцати шести годам актриса успела стать любимицей культового режиссера Хичкока, получить множество предложений руки и сердца — в том числе от самого шаха Ирана.

За внешней холодностью Грейс скрывалась горячая, увлекающаяся и порывистая натура, и несколько раз она была почти готова дать согласие. Но что-то подсказывало, что ее великая любовь еще впереди, — и Грейс отказывала всем.

Знакомство князя Ренье и Грейс Келли состоялось в 1955 году в Каннах. Тогда звезда фильмов «Могамбо» и «Деревенская девушка» (за игру в котором актрису удостоили «Оскара») возглавляла американскую делегацию на Каннском фестивале.

В повестке дня у Грейс были обычные дела кинозвезды: подбор туалета, встречи с журналистами, посещение торжественного гала-ужина в ее честь. И совместная фотосессия с князем Монако для Paris Match — пункт, который, как говорят близкие актрисы, Грейс очень хотела вычеркнуть из своего насыщенного графика.

Князь Ренье впоследствии признался, что, войдя в зал, где должна была проходить встреча, он с первого взгляда был очарован тем, как Грейс перед зеркалом репетировала реверанс. Наконец, они встретились и, как гласит легенда, полюбили друг друга с первого взгляда.



Фото: kino-teatr.ru

После этой встречи между влюбленными завязалась бурная романтическая переписка. Через полгода Ренье прилетит в Нью-Йорк, чтобы попросить благословение у родителей Грейс и сделать ей предложение. Прямо посреди шумного города Ренье III, герцог де Валентинуа, граф Карладез, барон Бюи, сир Матиньон, сеньор Сен-Реми, граф Ториньи, герцог Мазарини протянул Грейс кольцо с просьбой выйти за него замуж.

Но помимо романтики, в этом союзе был и несомненно прагматический аспект. Княжество Монако увядало, необходимо было привлекать новые инвестиции — и брак с голливудской звездой был как нельзя кстати.

Князь Ренье был хорошим политиком, а потому его расчет привлечь в княжество оскароносную голливудскую красавицу стал одним из самых удачных пиар-ходов в истории. Сказочная свадьба, состоявшаяся в 1956 году, не просто возродила интерес к Монако, но превратила регион в один из самых престижных на планете.



Фото: kulturologia.ru



Фото: kulturologia.ru

Страна боготворила свою новую принцессу: Грейс подарила Монако наследников и новые экономические возможности. Поток туристов и инвестиций превратил проблемный регион в процветающий финансовый центр. Жизнь Грейс напоминала сказку: кутюрные наряды, съемки во дворцах для глянцевых изданий, международные поездки с визитами. Но во имя этого ей пришлось принести самую серьезную жертву — отказаться от карьеры актрисы. Отныне она должна была играть лишь одну роль — супруги правителя Монако.

Только однажды Грейс попыталась нарушить это условие, когда Альфред Хичкок предложил ей роль в одной из своих новых картин. Князь был склонен проявить понимание и отпустить супругу на съемки. Однако народ княжества Монако оказался резко против этой затеи. В итоге Грейс осталась дома. По свидетельствам близких, она неделю почти не выходила из своей комнаты, для нее этот последний упущенный шанс вновь окунуться в любимый мир кино оказался настоящей трагедией.

Сегодня уже ясно, что крепкий брак Грейс и Ренье держался не столько на всепоглощающей любви, сколько на дружбе, уважении и верности собственному статусу. Грейс казалась образцовой принцессой: всегда элегантная, она присутствовала на всех протокольных мероприятиях, занималась благотворительностью и вела себя как идеальная жена. Однако очень скоро выяснилось, что казавшееся ей некогда райским местом княжество стало для нее золотой клеткой.



Фото: vokrusveta.ua

Иллюзии рушились одна за другой. Поочередно Грейс разочаровывали и ее собственные дети, которые отказались играть в маленьких принца и принцесс. В конце концов именно в момент ссоры со своей младшей дочерью Грейс, находившаяся за рулем автомобиля, попала в автокатастрофу. На следующий день, 14 сентября 1982 года, несмотря на титанические усилия лучших врачей, княгиня Монако умерла.

Князь Ренье больше никогда не женился, а история их любви легла в основу трогательных романов и кинокартин.