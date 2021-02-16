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К руководителю Белорусской ассоциации журналистов и его замам пришли
Источник материала: Onliner
Этим утром неизвестные ломились в квартиру к пресс-секретарю Белорусской ассоциации журналистов Борису Горецкому. Об этом
Глава БАЖ Андрей Бастунец написал на своей странице в Facebook: «Ко мне тоже пришли». Помимо этого, сообщается о визите милиции к его заместителю Олегу Агееву.
Лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна» передает о силовиках у дверей гомельской журналистки Ларисы Щираковой. Также есть информация об обысках у «друзей могилевского филиала „Вясны“» Алексея Колчина и Бориса Бухеля.
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Этим утром неизвестные ломились в квартиру к пресс-секретарю Белорусской ассоциации журналистов Борису Горецкому. Об этом сообщает телеграм-канал БАЖ. Также...
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