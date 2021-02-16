К руководителю Белорусской ассоциации журналистов и его замам пришли

Источник материала: Onliner

Этим утром неизвестные ломились в квартиру к пресс-секретарю Белорусской ассоциации журналистов Борису Горецкому. Об этом сообщает телеграм-канал БАЖ. Также стало известно, что милиция пришла к другим людям из ассоциации.

Глава БАЖ Андрей Бастунец написал на своей странице в Facebook: «Ко мне тоже пришли». Помимо этого, сообщается о визите милиции к его заместителю Олегу Агееву.

Лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна» передает о силовиках у дверей гомельской журналистки Ларисы Щираковой. Также есть информация об обысках у «друзей могилевского филиала „Вясны“» Алексея Колчина и Бориса Бухеля.