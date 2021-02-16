В 1981 году инженеры Mercedes с высокой точностью предсказали, какими будут машины в 2000-х

Источник материала: Onliner Нефтяной кризис 1973 года серьезно повлиял на автомобильную промышленность США и Западной Европы. Можно сказать, что «нефтяное эмбарго» 70-х сделало современные машины такими, какими мы их знаем сегодня. Чтобы уменьшить свою зависимость от цен на черное золото, в 1978 году правительство Западной Германии объявило конкурс под названием Auto 2000, в рамках которого местным производителям предлагалось построить экономичный автомобиль с большим салоном и грузоподъемностью 400 кг. Именно такие характеристики власти ФРГ видели в машине будущего. В конкурсе участвовала в том числе компания Mercedes, построившая концепт Auto 2000. Этот прототип очень точно предугадал, какими будут автомобили на рубеже тысячелетий.

Условия конкурса Auto 2000

За разработку этого амбициозного проекта отвечало Федеральное министерство исследований и технологий Западной Германии. На проведение конкурса из госбюджета было выделено 110 млн немецких марок. И все это не просто ради экономии пары литров бензина, а скорее для стимуляции развития новых технологий. Нефть неуклонно дорожала, и цены на топливо тоже поползли вверх. А двигатели у тогдашних немецких моделей были хоть и надежными, но очень неэффективными в плане экономичности.





Производителям нужно было построить «автомобиль 2000 года» со строгими ограничениями по расходу топлива и весу. Машина должна была представлять собой полноценный ходовой прототип с расходом топлива не более 11 литров на 100 км и массой не более 2150 кг.

При этом для участия в конкурсе автомобилю положено было иметь комфортабельный салон и грузоподъемность минимум 400 кг. В общем, телега с одним креслом и моторчиком от мотоцикла не годилась.





В 2021 году построить машину, отвечающую подобным требованиям, проще простого: водрузил на модульную платформу гибридную установку, максимально облегчил кузов, поработал над аэродинамикой — вот тебе и Auto 2000. Хоть завтра на конвейер. Но 43 года назад технологии не позволяли делать экономичные и практичные автомобили в одном флаконе. Да и про аэродинамику и топливную эффективность в те годы задумывались разве что создатели болидов для гонок на выносливость.



Вернер Брайтшвердт, один из создателей Mercedes Auto 2000. В 1978 году он руководил Research & Development Daimler

Стартовал конкурс в январе 1978 года, а результаты проделанной работы производители должны были показать осенью 1981-го на Франкфуртском автосалоне. Лучшие инженеры Volkswagen, Audi и Mercedes закрылись в своих R&D-центрах, чтобы проектировать машины будущего.

Автопром конца 70-х

Чтобы освежить в памяти, что из себя представлял европейский автопром 70-х, давайте вспомним, какие модели тогда выпускались. В 1978 году на конвейере еще находился W123, а роскошный W126 дебютировал лишь год спустя. Любимая «сигара» Audi 100 (C3) еще была в разработке, равно как и «крокодил» Volkswagen Passat B2. В 1978-м шоу-румы Volkswagen были забиты «Гольфами» первого поколения, а в СССР только-только показали «Ниву».





В конце 70-х казалось, что создать комфортабельную и вместительную машину с расходом 11 литров на сотню просто невозможно. Даже 50-сильный «малыш» Golf с 1,1-литровым мотором в реальных условиях потреблял почти 10 литров на 100 км. А тут требуют автомобиль с грузоподъемностью 400 кг и просторным салоном. Причем машина должна была пройти множество испытаний и гипотетически быть готовой к производству.





Mercedes Auto 2000

В отличие от конкурентов компания Mercedes не имела опыта разработки малолитражек. Поэтому инженеры Daimler с самого начала сконцентрировались на аэродинамике будущего автомобиля. Они приняли решение строить большой и просторный универсал в стилистике своих же серийных машин. Конкурсы конкурсами, но автомобиль Mercedes должен был выглядеть солидно, даже если речь об экономичном прототипе, построенном по заказу властей. Все-таки модель нужно было продемонстрировать на крупнейшем в мире автосалоне.





В итоге дизайнеры создали кузов с коэффициентом лобового аэродинамического сопротивления 0,28. Нормой для 1980-х годов был коэффициент 0,35. Иными словами, обтекаемость Mercedes Auto 2000 была сопоставима с современными машинами бизнес-класса. Добиться такого результата немцам помог так называемый «хвост Камма». Это когда крыша автомобиля сначала плавно опускается, а потом завершается почти вертикальным обрезом.





Такая форма улучшает аэродинамику, поэтому часто «хвост Камма» используется у гибридов и электромобилей. Хрестоматийный пример — Toyota Prius любого поколения. Кстати, этот дизайнерский трюк пришел в серийные машины из автоспорта.





Кроме того, у Mercedes Auto 2000 была рельефная форма крыши, что тоже способствовало более эффективному проходу воздуха в верхней части кузова без лишних завихрений. Но для топливной экономичности такого крупного автомобиля одной лишь обтекаемости кузова было мало. Нужен был эффективный двигатель.





Три силовые установки

Учитывая, что Auto 2000 был не просто пластиковым концепт-каром, а участником важного конкурса, в Daimler решили выкатить сразу три доступные силовые установки для данной модели. Первым мотором стал атмосферный 3,8-литровый V8 с технологией отключения половины цилиндров. Сегодня лишать половину «котлов» топливной смеси умеют многие легковые автомобили, но в 1981 году это было ноу-хау. Имея небольшую нагрузку, на крейсерской скорости «восьмерка» превращалась в «четверку», и машина с лихвой вписывалась в заданные требования по расходу топлива.





Вторым агрегатом стал 3,3-литровый дизельный мотор с двумя турбинами. Звучит так, словно мы резко перенеслись в 2020-е. Этот движок потреблял до 8 литров топлива на 100 км пути и обеспечивал отличную динамику. Любопытно, что тогда немцы не сообщили подробностей об этом агрегате. В 1981 году журналистам даже не удалось узнать, каким было расположение цилиндров у данного турбодизеля! Позже инженеры Daimler проговорились, что это был V6. Серийные дизельные V6 появились у Mercedes лишь в ХХI веке.

Третьим вариантом силовой установки стал компактный газотурбинный мотор с воздушным охлаждением. Инженерам Daimler больше всего нравилась именно эта разработка. В Федеральном министерстве исследований и технологий тоже высоко оценили газотурбинный агрегат.





Получается, работа над силовыми установками для Auto 2000 велась в трех основных направлениях: технологичность (отключение цилиндров), увеличение мощности при сокращении объема (две турбины) и нетипичный подход к выбору двигателя легкового авто (газотурбинный мотор). Эти три направления актуальны и сейчас.

Другие особенности автомобиля

Никакого «вырвиглазного» дизайна у машины не было. В прототипе легко узнается стилистика Mercedes 80-х. Разве что тот самый «хвост» выделяется на фоне остального кузова. Мотор располагался в традиционном моторном отсеке, но капот у Auto 2000 поднимался в левую сторону, чтобы под него было удобно заглядывать, припарковавшись на обочине. Еще одной отличительной особенностью стала поднимающаяся пятая дверь, почти целиком выполненная из стекла.

Передний бампер на первый взгляд совершенно не примечателен, но на самом деле его разрабатывала целая команда инженеров Daimler, отвечающих за безопасность автомобилей. Этот бампер менее травмоопасен для пешеходов, нежели выступающие бамперы серийных Mercedes того времени.





Среди интересных решений в салоне — интегрированные в передние кресла ремни безопасности и система удержания детских кресел на втором ряду. На Mercedes Auto 2000 ставилась 4-ступенчатая автоматическая коробка передач (независимо от силовой установки) и, как бы сейчас сказали, цифровая приборная панель вместо традиционных аналоговых шкал. В общем, машина с поразительной точностью заглянула на несколько десятилетий вперед.

Mercedes R-Class

Если закрыть глаза и услышать сухие характеристики Auto 2000, можно подумать, что речь идет не о концепте 1981 года, а о Mercedes R-Class 2005 года выпуска. Минивэн оснащался дизельным турбомотором V6, расходовал 8 литров на сотню, весил 2,1 тонны и имел приличную грузоподъемность. Вместе с тем R-Class никогда не позиционировался как духовный наследник знаменитого прототипа, поэтому сходства скорее случайны.

Идеи Auto 2000 легли в другие, более ранние серийные Mercedes, включая S-Class. Уникальную модель 1981 года не планировали доводить до конвейера, и сегодня с этим автомобилем может познакомиться любой желающий — концепт находится в музее Mercedes в Штутгарте.





А что сделали в Volkswagen и Audi?

Инженеры Volkswagen и Audi решили, что единственным способом построить экономичную машину является уменьшение рабочего объема двигателя. Это весьма банальный и в данном случае неэффективный ход, ведь правительство требовало новых технологий, а не малолитражку. В итоге на свет появился весьма странный седан Audi в стиле будущей «сотки» и странный хетчбэк Volkswagen на базе Golf I, но с «мордашкой», которую через 8 лет использовали для Passat B3. Обе модели не дотягивали до характеристик Mercedes Auto 2000.







