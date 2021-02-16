iPad Air вместо ноутбука? Почему бы и нет

Источник материала: Onliner Есть инсайд, что скоро все умные люди перейдут на кнопочные планшеты. Так как я к таким не отношусь, за мной вот уже три месяца прямо из космоса беспрепятственно наблюдают американцы. Ко мне попали результаты слежки. Итак, вот что узнали натовцы о моих попытках сменить ноутбук на планшет.

Перехваченная телефонограмма №1

Объект №9 127 875 обзавелся нашим коварным девайсом в ноябре прошлого года. О слежке не подозревает. Кажется, задумал сменить свой MacBook (ха-ха, за ним мы тоже следим из космоса!) на iPad Air.





Объект считает, что планшет — более универсальный и компактный девайс, который при этом не только сохраняет достоинства ноутбука, но и обладает некоторыми дополнительными преимуществами перед ним. Объект уверен, что в этом смысле особенно хороша iPadOS. Мол, по сравнению с ней даже macOS выглядит платформой из недавнего, но все-таки прошлого. Переработанное управление с помощью жестов, организация интерфейса, даже курсор — во всем этом iPadOS смотрится куда современнее «настольных» ОС.

Особенно радуется объект простоте «обнуления» прошивки (ха-ха, будто это убережет его от нашей слежки!) на iPad в сравнении с ноутбуком. Да, попробуйте сбросить macOS до заводских настроек, особенно на MacBook с чипом M1 — вас ждут очень интересные проблемы.

Перехваченная телефонограмма №2

Конечно, половина всех восторгов заслуженно уходит чехлу-клавиатуре. Подробно о ней объект писал в своем первом обзоре.





За три месяца объект привык к смене раскладки клавиатуры по нажатию отдельной кнопки. К проблеме отсутствия индикации активного языка тоже приспособился: на всякий случай, если сомневается, нажимает кнопку, чтобы убедиться в активности нужной раскладки или переключиться на нее. Но если наши специалисты все же внедрят постоянную индикацию раскладки в интерфейс, будет совсем удобно и хорошо.

Некоторые недостатки у Magic Keyboard все же нашлись. Во-первых, хотя она и очень приятна на ощупь, но слишком уж сильно пачкается. Еще хуже то, что следы, остающиеся на софттач-поверхности, чрезвычайно неохотно оттираются. У какого-нибудь неряхи Magic Keyboard может за пару месяцев превратиться в неприглядное нечто. Наш объект с вещами обращается аккуратно, но и у него при чрезвычайно активном пользовании клавиатурой заметны следы эксплуатации.





Во-вторых, пару раз случалось так, что Magic Keyboard «отваливалась» от планшета и система переставала реагировать на тачпад. Видимо, клеммы диссонировали с сигналами лазеров наших спутников. Впрочем, впечатления объекта это особо не испортило: для восстановления работы достаточно было отлепить планшет от чехла и примагнитить его снова.





Система крепления по-прежнему достойна только восторгов. Такая легкость переключения между планшетом и планшетом-клавиатурой очень подкупает объекта. Когда он в любое мгновение может перейти из режима ноутбука в режим классического iPad, пользователь аж млеет от бесшовности процесса.



Дисплей тоже пачкается моментально

Перехваченная телефонограмма №3

За три месяца удалось составить усредненный сценарий использования девайса нашим объектом. Утром рабочего дня он сперва заходит в «админку», где меняет «плитки» в разделе «Технологии». Далее возможны разночтения. Если объект пишет статью, то в абсолютном большинстве случаев он пользуется связкой планшета и Magic Keyboard. Если в течение дня предстоит написание новостей, то вместо iPad Air в дело обычно идет MacBook.





Мы проанализировали все и выяснили, что для подготовки новостей объект с ненормальной активностью использует браузер. Одновременно зачем-то держит открытыми несколько десятков вкладок, постоянно перемещаясь между ними. Каждый, конечно, сходит с ума по-своему, и для такого режима iPad подходит мало.

Планшет хорошо справляется с задачами при одновременно открытых десяти вкладках. И лучше Safari для работы в сети еще ничего не придумали. Однако если количество вкладок превышает десяток, то перемещаться между ними становится заметно сложнее: они частично «скукоживаются» и требуют больше лишних кликов для перехода на нужную.





Но если не выходить за пределы этих десяти вкладок, то работа на планшете ничем не уступает работе за ноутбуком. Такое у объекта №9 127 875 наблюдается обычно в те дни, когда он пишет статьи. Абсолютное большинство из них за последние три месяца он написал именно на iPad Air с Magic Keyboard. Наши агенты докладывают, что при этом объект наблюдения не обязательно сидит за столом, как того требует MacBook. С планшетом он часто перемещается по дому (в последние месяцы объект часто работает из дома), может работать сидя в кресле, даже лежа на диване — с ноутбуком такой комфорт для работы обеспечить сложно.

Вопрос с обработкой фото объект решил с помощью денег: все-таки отжалел наших любимых долларов и купил себе фоторедактор Affinity Photo. Удобнейшая вещь, по функционалу не сильно уступающая Photoshop, но куда дешевле, дружелюбнее и удобнее. Наконец-то нет проблем с подгонкой размера изображений для новостей и статей.





После работы объект обычно находит время для чтения книг. А ведь раньше говорил, что книги почти перестал читать, потому что якобы времени на них не осталось. Теперь же благодаря планшету он снова стал активно читать, прямо как в молодости. Чехол в сторону — и в руке остается легкий (легче, чем многие книги) iPad Air с отменной встроенной читалкой. За это время успел перечитать избранное из Оруэлла, Достоевского и Маркеса.





Хоть объект запускает игры не часто, но время от времени все же делает это перед сном. Разведка докладывает, что играет он всегда на планшете.

Перехваченная телефонограмма №4

Некоторыми возможностями планшета объект не пользуется, что нам категорически непонятно. Например, великолепный стилус так и лежит без дела. А ведь перо значительно расширяет функциональность iPad как инструмента дизайнера. Сразу видно, что объект не наделен даром красиво рисовать.





Кроме того, он совсем ни разу ничего не фотографировал на планшет! Благо у объекта имеется смартфон, и наши шпионы внимательно исследуют все селфи его кота.

Некоторое время объект испытывал затруднения с YouTube. Ха-ха, это так смешно — наблюдать, как он пытался запускать его в фоновом режиме. Сделать это и правда не так-то просто. Вариантов решения проблемы два. Во-первых, можно открыть приложение YouTube в боковой панели в режиме Split View. Но тогда уменьшится окно с основной программой (обычно это браузер).





Во-вторых, можно открыть мобильную версию YouTube в Safari, запустить видео на полный экран и нажать на иконку просмотра видео в режиме «Картинка в картинке». Появится окошко с роликом, которое можно растягивать до нужного размера и размещать в любом месте экрана. При этом можно параллельно работать с любыми другими приложениями. Второй способ самый крутой, хоть и не самый очевидный.

Перехваченный итог

Объект №9 127 875 оказался крепким орешком. Он умудряется одновременно пользоваться и ноутбуком, и планшетом, тем самым значительно усложняя нам слежку за ним. MacBook за счет большего дисплея и совершенного браузера пригоден для работы со множеством вкладок. В работе журналиста такое обычно происходит во время написания новостей.

iPad Air объект использует для написания больших статей, когда не предполагается чересчур активная работа с браузерными вкладками. При этом планшет куда лучше оптимизирован для домашних забав. Общение в мессенджерах, обычный не связанный с работой веб-серфинг, игры и чтение — все это легло на кремниевые плечи iPad.





Таким образом, объект решил, что ноутбук сегодня — вещь сугубо рабочая. При этом iPad частично может заменить этот рабочий инструмент, но одновременно он куда удобнее в домашней повседневности. Говорит, если профессиональная деятельность не связана с активным использованием лэптопа, то можно смело вместо него обойтись iPad Air с чехлом-клавиатурой.

Читайте также: