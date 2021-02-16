Битва дизайнеров. Выбираем дизайн квартиры с гардеробной как у Керри Бредшоу для девушки в поисках Мистера Бига

Источник материала: Onliner Надоели статьи о квартирах в примелькавшемся скандинавском стиле или холодном хай-теке? В сегодняшней «Битве дизайнеров» минские дизайн-студии поработали над весьма нестандартным проектом жилья. Заказчица мечтает объединить в одной квартире классику, современность, шебби-шик и винтаж. Голосуем за лучший вариант.

О заказчице

Владелица квартиры — девушка Надежда, которая пока что планирует жить здесь одна:

— Я работаю в компании «Аква-Минск». У нас с родителями получилось накопить деньги на вот это жилое пространство, которое мне хотелось бы сделать максимально просторным, но при этом сохранить уголок, в котором я могу уединиться.





О дизайнерах

Воплощать идеи заказчиков будут специалисты двух минских дизайн-студий.

— Мы молодая студия, но опыт работы архитектором и дизайнером у нас от 5 до 10 лет, — презентуют себя девушки из BW Design . — Наша экспертность распространяется на жилые, общественные и офисные пространства.





— Нашей студии уже два года, — рассказывают о себе девушки из Kiwi . — Мы позиционируемся как дизайн-студия, проекты которой в итоге реализуются без изменений, так как мы учитываем все пожелания заказчиков и их бюджет. Также мы никогда не нарушаем сроки исполнения проекта.





Планировка

Площадь квартиры — 45 кв. м. По мнению Нади, для одной девушки данной площади вполне достаточно.





О каком интерьере мечтает Надежда

Квартира находится в пока пустынном, но обрастающем стекляшками и бетонными коробками «Минск-Мире». Почему именно этот ЖК? Ответ прост — невысокая цена. Плюс обещания о быстрой сдаче. Но застройщик свои обещания, понятное дело, не сдержал.

— Мы приобрели квартиру в апреле 2019 года, и уже в декабре дом обещали сдать, — вспоминает Надя. — Но сроки задержались на год. В итоге только сейчас приступаем к ремонту.





Главный вопрос: какой дизайн интерьера планируется?

— Скажу сразу — мне не нравятся современные стили, — говорит девушка. — Нравится микс современных элементов с классическими, даже раритетными. Например, у меня есть большой круглый стол, принадлежащий бабушке. Я его собираюсь реконструировать и использовать в интерьере. То же самое со стульями. Возможны бархатные портьеры на окнах, латунные краны. У вещей должна быть история.

Квартира должна быть моим оплотом. Здесь я буду отдыхать, потому что много работаю. Хочу зайти домой и почувствовать, будто укрылась одеялком. Из увлечений — встречи с подругами, вышивание (в этой квартире хочу разместить свои гобелены). Еще у меня много вазонов с растениями.





Рассмотрим функциональность зон. Студии тут точно не будет. Зона с панорамным окном, ведущим на балкон, станет светлой гостиной. Кухню планируется сделать небольшой и разместить прямо у входа.

— Я особо не готовлю, но рабочая поверхность на кухне для нарезания фруктов к вину все же нужно предусмотреть, — отмечает хозяйка. — Еще хочу здесь винную полку: я сама делаю разные настоечки, поэтому хочу их куда-то складывать.





— Получается, для прихожей не останется места? — интересуются дизайнеры.

— Нет.

— Наверно, какой-то островок все же нужно выделить для прихожей. Чтобы поставить сумочку и обувь, — советуют специалисты.

— Возможно, — соглашается Надя. — Еще я мечтаю о большом зеркале.





— Спальня должна быть отделена от гостиной и иметь минимальный набор из кровати, тумбочки и гардеробной, — продолжает девушка. — У меня есть мечта: большая двойная дверь нараспашку в спальню. Вход в туалет планирую сделать через спальню и гардеробную. Пример гардеробной Керри Бредшоу из «Секса в большом городе» — это идеальный вариант.





В санузле хозяйка мечтает иметь ванну, считая ее более функциональной, чем душевая кабина. На полу — черно-белая плитка. Для хранения — деревянные полки. Смесители и краны — латунные.





На лоджии планируется соорудить зону отдыха, в которой можно будет посидеть за чашкой чая. Однако утепление лоджии пока не рассматривается.





Спрашиваем, нужно ли рабочее пространство?

— У меня, конечно, есть ноутбук, но дома я на нем смотрю видюшки на YouTube, поэтому рабочий стол мне не нужен.

Мысли девушки насчет освещения такие:

— Мне нравятся люстры — большие и увесистые. Галогенки — не мое. Хочется ламп и абажуров.

— Как вы относитесь к краске? — спрашивают дизайнеры.

— Это холодно. На стенах будут обои.





Подвесные или натяжные потолки Надя считает неэстетичными, поэтому собирается просто использовать краску. Дизайнеры предупреждают, что высота потолка в процессе ремонта обязательно уменьшится:

— «Дана» специально строит потолки высотой 270 см с учетом того, что они в любом случае опустятся, чтобы комфортно проложить все коммуникации: вытяжки, вентиляцию, электрику.

Обсудив все моменты, расходимся.





На дизайн-проекты специалисты потратили около двух недель.

Дизайн-концепция №1

В дизайн-студии BW Design считают, что сейчас — время оригинальных интерьеров, отличающихся от соседских:

— Прошла пора одинаковых интерьеров и общих правил для всех, поэтому нам хотелось создать пространство, отражающее индивидуальность хозяйки квартиры. Интерьер сформируется полностью, когда наполнится предметами искусства, винтажа, текстиля, декора и всем, что будет сделано руками самой обладательницы квартиры.









Дизайнеры говорят, что полностью учли пожелания заказчицы насчет планировочного решения:

— Первое помещение представляет собой объединение зон кухни, гостиной и прихожей. Входная зона условно отделена от общего пространства декоративной ширмой, она привносит свой шарм в этот интерьер. Также для удобства предусмотрена тумба для обуви (с мягким элементом), комод, позволяющий расположить необходимые мелочи при входе в квартиру, и зеркало во весь рост.







Слева от входа — кухонная зона:

— Кухня компактная, но функциональная. Выполнена в природных оттенках. Декоративные элементы кухни сочетаются с другими предметами мебели в интерьере. По периметру расположена керамическая плитка, визуально отделяющая мокрую зону от жилой. Винный шкаф является продолжением стены в одной композиции с порталом и телевизором.







Выходим из кухни и направляемся в сторону гостевой зоны:

— Декоративный портал хоть и не функционален, но придает уют и романтическую атмосферу. Обеденная зона состоит из имеющегося винтажного стола заказчицы. Завершается данная композиция люстрой в стиле макраме. Гардины в изумрудном цвете повторяют цвет кухонных фасадов. Главная стена гостиной выполнена с помощью декоративной штукатурки винного цвета. В центре комнаты разместился комфортный диванчик с множеством подушек.









Спальня получилась небольшой, с минимумом функций, как и хотела Надежда:

— Кровать расположена нестандартно. Это обусловлено пожеланием заказчицы иметь широкий подоконник для цветов. Мы решили на этом не останавливаться и обустроили под ним стеллаж для книг. Радиатор спрятан в этом стеллаже, поэтому часть подоконника оснащена перфорацией для выхода тепла. Разделяет спальню и гардеробную декоративная занавеска в стиле макраме. Гардеробная окрашена в винный цвет, повторяя цвет стены в гостевой зоне.













Уделено внимание и лоджии:

— Лоджия предназначена для созерцания природы, черпания энергии, расслабления. Помогают в этом растения и укутывающее кресло-гамак, в котором удобно расположиться с бокалом вина.





— Санузел окрашен в теплые тона, акцентом является графический орнамент на плитке. Для хранения косметики над инсталляцией сделаны открытые полки. Но не нужно забывать об обслуживании щитков водоснабжения, поэтому в нише полок располагается скрытый лючок.







Дизайн-концепция №2

Специалисты дизайн-студии Kiwi начинают описание своей работы с планировочного решения:

— У заказчицы было четкое представление о том, какой будет планировка квартиры, и эту концепцию мы взяли за основу. От входной зоны (зоны прихожей) Надежда осознанно отказалась в пользу кухни-гостиной. Однако мы рекомендуем проектировать прихожую.

Второе наше решение — не располагать вход в ванную через гардероб и спальню, а оставить его на планируемом застройщиком месте. Уверены, и хозяйке, и ее гостям будет некомфортно ходить в ванную через настолько личные помещения.

Основной концепцией проекта было объединение старинных антикварных вещей, натурального дерева и классических элементов. Важные архитектурные элементы выделены акцентными цветами.





По мнению дизайнеров, наличие даже небольшой прихожей крайне важно:

— Ведь прихожая выполняет функцию защиты. С одной стороны, она защищает вас от малознакомых людей (например, курьеров), взор которых не должен проникать в ваше личное пространство. С другой стороны, прихожая защищает вас от лицезрения обуви и верхней одежды ваших гостей.





Кухне, как и хотела Надежда, уделено совсем немного места:

— Из прихожей попадаем в зону кухни, продуманную с учетом правила рабочего треугольника. Гармонично вписался стеллаж для авторских домашних настоек хозяйки. Интересным моментом стала колонна в центре квартиры. Не хотелось ее зашивать или отводить в зону спальни, что сильно уменьшило бы площадь кухни-гостиной, поэтому мы организовали за ней дополнительную рабочую кухонную зону с мойкой и небольшую барную стойку. Благодаря этому островку хозяйка не будет отделена от своих гостей во время готовки, сможет участвовать в беседе и подавать блюда.

Еще одним важным пожеланием было максимальное сохранение высоты потолка, поэтому только в зоне кухни, ванной и гардероба мы опустили потолок для прокладки вентиляции.





Кухня плавно сливается с гостиной:

— Гостевую зону мы не отделяли от кухни, чтобы сохранить как можно больше пространства и света. Здесь расположили диван с телевизором и журнальным столиком, выделили зону для цветов. Декоративные гипсовые панели акцентного цвета выполняют несколько функций: разбивают стену на несколько уровней, за счет чего теряется четкая граница между стеной и потолком, и защищают обои от загрязнений.

Но главным украшением гостиной стал шикарный антикварный стол — практически семейная реликвия. Он является центром композиции всей гостевой зоны. Над столом расположилась люстра — функциональное освещение. Функцию же основного освещения выполняют точечные светильники.















О спальне:

— В спальню ведут величественные распашные двери с классическими элементами, о чем так мечтала заказчица. В самой спальне помимо кровати с тумбами расположили зону для отдыха и чтения книг, а нижняя часть служит местом для хранения вещей.

Также в спальне спроектировали гардероб за раздвижными дверями, где разместили штанги для длинной и короткой одежды, полки и шуфляды. Есть там и закрытая ниша для бытовых вещей и техники. За счет решения не переносить вход в ванную через гардероб, мы оставили максимальное количество мест для хранения.













На лоджии — зона отдыха:

— Лоджия по желанию заказчицы спроектирована как место отдыха и выращивания зелени. Однако чтобы использовать данное пространство именно так, рекомендуем его утеплить.





— Санузел имеет скромную площадь, однако и здесь расположилось все самое необходимое. Выполнено помещение в светлых тонах для визуального увеличения пространства. В мокрых зонах стены оформлены белой мелкоформатной глянцевой плиткой. В местах же, где контакт с водой отсутствует, использовали краску белого цвета. Ниша над инсталляцией — место для хранения бытовой химии.











Мнение заказчицы

Надя отметила плюсы и минусы двух проектов:

— Мне нравится, что дизайнеры Kiwi показали в проекте свою точку зрения. Понравился островок на кухне (это функционально и современно), барная стойка и место для хранения. Не очень пришлись по душе натяжные потолки, так как хочется сохранить максимальную их высоту. Не понравилась и перегородка в прихожей — она съедает пространство. А вот оформление лоджии запало в душу — романтичное уютное место, где можно помечтать о будущем. В целом дизайн очень практичный, свежий и выдержанный, но я бы добавила больше красок и контрастов.

У BW Design получился энергичный, страстный и колоритный дизайн, вызывающий эмоции и восторг. Понравилось использование в интерьере ярких цветов и их гармоничное совмещение с нейтральными белыми стенами. Нравится большая кухонная зона, идея ширмы для разделения зон — она не съедает пространство, но в то же время разграничивает зоны активности. Я бы избавилась от элементов макраме и сделала интерьер более минималистичным. В спальне каркасный модуль под кроватью и возле нее я бы не выбрала, поскольку опять-таки ценю минимализм и хочу больше свободного места. В целом идея оригинальная.

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