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«Держитесь, коллеги, мы ничего не нарушаем». С самого утра силовики пришли к руководству БАЖ: Бастунцу, Горецкому, Агееву
16.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Как сообщил заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, неизвестные ломятся к нему в двери.
«Трымайцеся, калегi, мы нiчога не парушаем», – написал он в соцсетях.
Буквально через минуты стало
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«Держитесь, коллеги, мы ничего не нарушаем». С самого утра силовики пришли к руководству БАЖ: Бастунцу, Горецкому, Агееву
Как сообщил заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, неизвестные ломятся к нему в двери.
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