«Держитесь, коллеги, мы ничего не нарушаем». С самого утра силовики пришли к руководству БАЖ: Бастунцу, Горецкому, Агееву

Источник материала: Салiдарнасць

Как сообщил заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, неизвестные ломятся к нему в двери.

«Трымайцеся, калегi, мы нiчога не парушаем», – написал он в соцсетях.

Буквально через минуты стало известно , что силовики пришли к председателю БАЖ Андрею Бастунцу и его заместителю Олегу Агееву – оба известные юристы, защищающие, насколько это возможно, членов организации и независимые медиа от нападок властей десятилетиями.