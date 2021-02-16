ЕАБР выделит Беларуси 101 млн евро

Евразийский банк развития открывает финансирование строительства новых газовых энергоблоков на Минской ТЭЦ-5 мощностью 300 МВт. Это первая из четырех газовых ТЭС, которые станут резервом для Островецкой АЭС (БелАЭС).





В частности, пишет kommersant.ru , банк предоставит 101,2 млн евро на покупку турбин Siemens, еще около 58 млн евро привлечет «Минскэнерго», которой принадлежит станция. Беларуси нужно построить еще три резервных ТЭС на 500 МВт, аналитики оценивают их стоимость в 250-350 млн евро.

«Действительно, ЕАБР подписал договор о финансировании строительства пиковой станции в Беларуси. Инициаторам проекта для поставки оборудования из ЕС необходимы были доступные средства в евро. Наш банк смог привлечь на очень выгодных условиях связанное финансирование от консорциума европейских банков»,— пояснил «Ъ» председатель правления ЕАБР Николай Подгузов. В Siemens комментариев не предоставили.