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К руководителям Белорусской ассоциации журналистов пришли силовики
Источник материала: Навiны
К руководителям Белорусской ассоциации журналистов утром 15 февраля пришли силовики.
Первым об этом успел сообщить заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий. Позднее в телеграм-канале БАЖ сообщили, что сотрудники милиции также пришла к председателю БАЖ Андрею Бастунцу и заместителю главы ассоциации Олегу Агееву.
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К руководителям Белорусской ассоциации журналистов утром 15 февраля пришли силовики.
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