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SpaceX отправила на орбиту очередную партию спутников Starlink

16.02.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал в 6:59.

Первая ступень ракеты ранее использовалась при пяти запусках, однако в этот раз не удалось посадить бустер на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Это уже 19-я по внутренней нумерации группировка спутников Starlink, отправленная на околоземную орбиту. Старт ракеты с 17-й группировкой микроспутников Starlink, которую SpaceX изначально планировала запустить в январе, назначен на 17 февраля.

 
 
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Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал в 6:59.
 
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