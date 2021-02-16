Николай Ходасевич: «БАТЭ имеет очень серьезный заход на то, чтобы стать народной командой»









– Мне кажется, что на фоне всех событий, которые происходят в белорусском футболе БАТЭ имеет очень серьезный заход на то, чтобы стать народной командой. Почему? Потому что совершенно очевидно, какое давление оказывается на клуб. И по вылету на зарубежный сбор, и по многим другим моментам. Такой откровенный шантаж. И Андрею Капскому деваться некуда, потому что денег осталось на донышке. Поэтому нужно как-то справляться, чтобы хотя бы не утонуть до середняка и аутсайдера и пытаться держаться на плаву. Вот «Крумкачы» находятся под самым пристальным давлением. И вот я думаю, что БАТЭ становится через запятую. Я не знаю, они лягут на дно с походами на ВНС, с удалениями постов, как это было у Стаса Драгуна после выпуска «КраСавы» и т.д. Или все-таки попытаются демонстрировать, что они тоже еще могут поиграть мышцами и в том числе на футбольном поле, – сказал Ходасевич.