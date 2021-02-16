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В Украине кандидатом в нардепы выдвинули фигурантку дела Шеремета

16.02.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Детский кардиолог и волонтер Юлия Кузьменко, которую полиция подозревает в участии в убийстве журналиста Павла Шеремета, будет баллотироваться в 50-м округе в Донецкой области, пишет LB.ua.



Партия "Европейская солидарность" выдвигает своим кандидатом на довыборы в Верховную Раду в 50-м мажоритарном округе в Донецкой области врача Юлию Кузьменко. Об этом пишет LB.ua со ссылкой на источник в партии.

Официально о кандидатке должны сообщить на съезде партии 15 февраля.

Юлия Кузьменко – профессиональный педиатр-кардиолог, волонтер и военный медик. Активно поддерживала Евромайдан. В 2019 году стала подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета вместе с музыкантом и добровольцем Андреем Антоненко и военной медсестрой Яной Дугарь. Свою причастность к преступлению они отрицают.

Все трое были арестованы. В августе 2020 года суд изменил Кузьменко меру пресечения на домашний арест. Через две недели с нее сняли электронный браслет.

В 87-м округе в Ивано-Франковской области, где также пройдут довыборы, от "Слуги народа" баллотируется спортсмен Василий Вирастюк, а от "Европейской солидарности" – волонтер Маруся Зверобой. Против нее было возбуждено уголовное дело за угрозы в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Центризбирком Украины назначил промежуточные выборы в Верховную Раду в округах №50 и №87 на 28 марта. Выборы назначили в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.
 
 
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Детский кардиолог и волонтер Юлия Кузьменко, которую полиция подозревает в участии в убийстве журналиста Павла Шеремета, будет баллотироваться в 50-м округе в...
 
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