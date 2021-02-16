Белорусы получили январские жировки и удивляются выставленным счетам. Рассказываем, почему такие суммы

TUT.BY . Есть две основные причины, почему «потяжелели» жировки. Первая — холодная зима, из-за чего у коммунальников на отопление жилья уходит больше гигакалорий тепла. К примеру, в минской «малосемейке» в 21 квадратный метр в январе на отопление израсходовали 0,6138 Гкал, за которые нужно заплатить 12,66 рубля. В декабре прошлого года — 0,5169 Гкал и 10,66 рубля. Разница — ровно 2 рубля. При этом тариф был одинаковый что в январе, что в декабре — 20,6216 рубля за Гкал (он действует как на отопление, так и подогрев воды), пишет





Для сравнения: в январе 2020 года, когда была теплая зима, на обогрев этой же квартиры потребовалось 0,4846 Гкал, что обошлось в 8,96 рубля (тогда тариф был в 18,4831 рубля за Гкал).





В еще одной квартире в Минске — в просторной «двушке» в 77 квадратных метров — в январе отопление «затянуло» на 23,56 рубля, а в декабре — на 20,46 рубля. Разница — 3,1 рубля. Для сравнения: в теплый январь 2020 года за обогрев этой квартиры заплатили 14,87 рубля (но и тариф тогда был на 11,6% ниже, чем в январе этого года).





В минской «трешке» в 75 квадратных метров за январь за отопление надо заплатить 30,08 рубля, а в декабре было 15,66 рубля. Разбежка — 14,42 рубля. «Разница почти в 2 раза, но не скажу, чтоб сильно «грели», — уточняет владелец квартиры.





Вторая причина того, что счета в январских жировках больше, чем в декабрьских, — повышение тарифов на многие ЖКУ с этого года. В Минске холодная вода с 1 января подорожала почти на 4,9%, канализация — почти на 5%, вывоз мусора — на 10,6%, техобслуживание — почти на 11,4%, а капремонт — почти на 39%.





При этом отопление и горячая вода в январе не дорожали, на них тарифы вырастут с 1 июня, как и годом ранее.





Напомним, с 1 января также выросли тарифы на электричество — как для тех, у кого установлены газовые плиты, так и для тех, у кого электрические. Рост составил в среднем около 10%. Также выросли тарифы для обогрева жилья, их увеличат также и с 1 июня.



