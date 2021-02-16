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Минкульт ответил на петицию о БЧБ-флаге, которую подписали 103 тысячи человек

16.02.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минкульт ответил на петицию о бело-красно-белом флаге, которую подписали 103 тысячи человек. Они требовали прекратить преследование людей за использование БЧБ-символики и признать бело-красно-белый флаг историко-культурным наследием. Также подписанты протестовали против планов признать его "экстремистским".

Минкульт ответил на петицию о БЧБ-флаге, которую подписали 103 тысячи человек
Акция на площади перед Домом правительства в Минске, август 2020-го / Из архива Еврорадио​
Чиновники Минкульта считают, что основания для включения БЧБ-флага в Государственный список историко-культурных ценностей "отсутствуют". Официальный ответ подписал заместитель министра Валерий Громада. Он сообщил, что "вопросы ограничения бело-красно-белой символики законодательством о культуре не регулируются и к сфере деятельности Министерства культуры не относятся", передает Еврорадио.

Также ответы на петицию ожидаются из Генпрокуратуры и МВД.

В интервью РБК министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сказал, что решение по БЧБ-символике еще не принято. Он считает, что историкам следует провести масштабное обсуждение.




Ответ Минкульта / petitions.by
 
Теги: Минск
 
 
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Минкульт ответил на петицию о бело-красно-белом флаге, которую подписали 103 тысячи человек. Они требовали прекратить преследование людей за использование...
 
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