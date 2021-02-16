Минкульт ответил на петицию о БЧБ-флаге, которую подписали 103 тысячи человек

Еврорадио . Чиновники Минкульта считают, что основания для включения БЧБ-флага в Государственный список историко-культурных ценностей "отсутствуют". Официальный ответ подписал заместитель министра Валерий Громада. Он сообщил, что "вопросы ограничения бело-красно-белой символики законодательством о культуре не регулируются и к сфере деятельности Министерства культуры не относятся", передает





Также ответы на петицию ожидаются из Генпрокуратуры и МВД.





В интервью РБК министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сказал, что решение по БЧБ-символике еще не принято. Он считает, что историкам следует провести масштабное обсуждение.

















Ответ Минкульта / petitions.by



