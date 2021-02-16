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Налет на БАЖ

16.02.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рано утром силовики пришли к руководителям общественного объединения Белорусская ассоциация журналистов.

Налет на БАЖ
В своем Телеграм-канале БАЖ сообщает, что силовики пришли к председателю БАЖ Андрею Бастунцу, а также к заместителям председателя Олегу Агееву и Борису Горецкому.

Сообщения о "налете" появились сразу после семи утра.

Позже появилось уточнение, что Бастунца забрали сотрудники ГУВД Мингорисполкома и повезли на обыск в офис организации. Дома у Бастунца обыск не проводили.

Известно также, что с обыском сегодня утром пришли к гомельским журналистам Ларисе Щиряковой и Анатолию Готовчицу. 

Обыски проводятся и у членов могилевского отделения «Вясны» Алексея Колчина и Бориса Бухеля, а также могилевского журналиста Алеся Буракова-младшего.

Кроме того, обыски проводятся у руководителей мозырского и светлогорского филиалов ПЦ «Вясна» Владимира Телепуна и Алены Маслюковой.

Обыск прошел и у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды. Его телефон отключен.

«Всю информацию мы будем размещать на наших ведомственных ресурсах, а пока мы работаем с этой информацией», — заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Белорусская ассоциация журналистов объединяет журналистов независимых СМИ. Члном организации в том числе является Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. 
 
 
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Рано утром силовики пришли к руководителям общественного объединения Белорусская ассоциация журналистов.
 
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