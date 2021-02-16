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Сегодня «Белавиа» проводит акцию: обещают билеты от 30 евро

16.02.2021 08:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вы уже забыли, каково мониторить дешевые авиабилеты для нового путешествия? Сегодня с 9:30 до 23:59 авиаперевозчик «Белавиа» проведет распродажу по тринадцати направлениям. Пассажиры смогут купить билеты с вылетом из Минска на сайте компании по сниженным тарифам. Актуальные даты вылетов — с 17 февраля по 27 марта, сообщили в «Белавиа».

В акции участвуют направления, которые не запрещены на въезд белорусам. Вот такие цены анонсирует «Белавиа»:

  • Дубай (от 92 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 123 евро + таксы и сборы);
  • Нур-Султан (от 69 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 101 евро + таксы и сборы);
  • Ереван (от 69 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 73 евро + таксы и сборы);
  • Стамбул (от 63 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 78 евро + таксы и сборы);
  • Ларнака (от 62 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 76 евро + таксы и сборы);
  • Кишинев (от 40 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 51 евро + таксы и сборы);
  • Таллинн (от 33 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 44 евро + таксы и сборы);
  • Ростов-на-Дону (от 40 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 65 евро + таксы и сборы);
  • Белград (от 45 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 52 евро + таксы и сборы);
  • Одесса (от 46 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 55 евро + таксы и сборы);
  • Харьков (от 36 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 37 евро + таксы и сборы);
  • Киев (Жуляны) (от 36 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 38 евро + таксы и сборы);
  • Варшава (от 30 евро + таксы и сборы, в обе стороны — от 31 евро + таксы и сборы).

«Важно обратить внимание, что на акционные билеты распространяются особые правила. Отсутствует возможность внесения изменений в бронирование (например, изменение даты вылета). Отсутствует возможность возврата билета: в случае отказа пассажира от полета стоимость билета, включая таксы и сборы, не возвращается. Исключение: болезнь пассажира либо членов семьи, следующих совместно, и запрет на въезд в страну», — напоминает авиаперевозчик.

Условия въезда для белорусов на 16 февраля

Направление

Условия въезда
Дубай При наличии отрицательного PCR-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 96 часов до пересечения границы, самоизоляция не требуется.
Нур-Султан При наличии отрицательного PCR-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, самоизоляция не требуется.
Ереван При наличии отрицательного PCR-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, самоизоляция не требуется.
Стамбул При наличии отрицательного PCR-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, самоизоляция не требуется.
Ларнака С 1 марта 2021 года при наличии отрицательного PCR-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, самоизоляция не требуется.
Кишинев Разрешен въезд без наличия PCR-теста и необходимости соблюдения самоизоляции.
Таллинн При наличии отрицательного теста на SARS-CoV-2, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы, самоизоляция необходима в течение 10 дней. Для сокращения срока самоизоляции можно сдать второй тест непосредственно в Эстонии не позднее 6 дней с момента первого тестирования. Если оба отрицательны, дальнейшая самоизоляция не нужна. При наличии справки о вакцинации от COVID-19 (не старше 6 месяцев) либо о том, что человек переболел COVID-19 (в течение 6 месяцев), при въезде в Эстонию граждане могут освобождаться от самоизоляции.
Ростов-на-Дону При наличии отрицательного PCR-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, самоизоляция не требуется.
Белград Разрешен въезд без наличия PCR-теста и необходимости соблюдения самоизоляции.
Одесса Разрешен въезд без наличия PCR-теста и необходимости соблюдения самоизоляции.
Харьков Разрешен въезд без наличия PCR-теста и необходимости соблюдения самоизоляции.
Киев (Жуляны) Разрешен въезд без наличия PCR-теста и необходимости соблюдения самоизоляции.
Варшава При наличии отрицательного PCR-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 48 часов до пересечения границы, самоизоляция не требуется. На основании справки о прививке от COVID-19 иностранные граждане также освобождаются от самоизоляции.

 
Теги: Минск
 
 
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Вы уже забыли, каково мониторить дешевые авиабилеты для нового путешествия? Сегодня с 9:30 до 23:59 авиаперевозчик «Белавиа» проведет распродажу по тринадцати...
 
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