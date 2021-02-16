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Европа выбивает главную опору из-под Таракана

16.02.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Европа выбивает главную опору из-под Таракана

  • 16.02.2021, 8:59
Европа выбивает главную опору из-под Таракана
фото: dpa

Силовиков Лукашенко будут судить в ЕС.

Эксперты отмечают, что в данный момент власть Лукашенко держится только на силовиках. Во время выступления на «всебелорусском собрании» он фактически подтвердил это, перечислив всех, кто выступил против власти. В перечне были и чиновники, и учителя, и бизнесмены, и студенты. Не было только силовиков, пишет ng.ru.

Чтобы не потерять эту последнюю опору, Лукашенко придерживается политики вседозволенности в отношении силовиков.

Если только будет дан ход хотя бы одному делу о насилии, число готовых выполнять преступные приказы начнет быстро уменьшаться, объясняют эксперты происходящее.

По инициативе противников Лукашенко, находящихся за рубежом, расследования в отношении белорусских силовиков начали вести зарубежные правоохранительные органы в рамках универсальной юрисдикции.

Представитель инициативы BYBOL, объединяющей бывших силовиков, Матвей Купрейчик рассказал о том, что в Литве уже расследуются 5 таких дел, для направления в прокуратуру Польши готовятся еще 11. Одно заявление подано в Чехии, готовятся к подаче в этой стране еще 10. Как сообщалось, для начала такого расследования нужно, чтобы жертва насилия находилась на территории страны, где подается заявление.

Литва имеет опыт подобных расследований, рассказал член Политсовета Объединенной гражданской партии, директор Восточноевропейской школы политических исследований Александр Добровольский. В частности, похожим образом расследовались дела в отношении тех, кто скрывался от следствия после событий 1991 года в Вильнюсе. «В Литве есть четкое описание ситуации в Уголовном кодексе. Также есть политическая воля – правоохранительные органы проводят расследования, несмотря на возможные международные конфликты», – утверждает он.

Признанные виновными, силовики Лукашенко не смогут выехать ни в одну страну мира без риска быть арестованными.

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Силовиков Лукашенко будут судить в ЕС.
 
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